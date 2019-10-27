蘇貞昌嗆韓國瑜「不負責任」：不做人民相信的事　可能讓台灣一團亂





▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日表示，如果當上總統，一定會鼓勵大學生4年、研究生3年中要有一年去國外交換，所有經費他會想辦法解決，引發不少爭議。針對韓國瑜的承諾，行政院長蘇貞昌27日受訪時批評，這不只是錢的問題，還包括國外大學收不收？可見韓國瑜不但信口開河，也毫不做準備，身為總統參選人「實在不該如此不負責任」，因為這樣的人可能會讓台灣一團亂。

蘇貞昌27日上午視察五股疏洪道左岸堤防防洪計畫，針對韓國瑜的補助遊學政策，他表示，韓國瑜到處跑、到處開支票，所謂年輕人留學，其實教育部早就在做了；不過韓國瑜說所有大學生、研究生都要去國外交換一年，而且錢還由他負責，這不只是錢要好幾千億，還得考量國外大學收不收人？有沒有名額？可見韓國瑜不但信口開河，且毫不做準備，也不做一些讓人民能夠相信的事情，以致於韓國瑜國政顧問團都要跳出來善後，變成「善後團」，「總統參選人實在不該如此地不負責任。」

至於韓國瑜說出國交換的費用要動到500億元前瞻計畫，蘇貞昌提到，這點不但看出韓國瑜信口開河，且真的毫無國家政府預算觀念，因為預算經立法院通過後，政府要依法行政，不是可以隨便動用，「這是違法的！」而且前瞻預算在立法院審議的時候，國民黨立委丟水球、灑麵粉一再阻擋，現在他到每個地方，每個地方都在爭取前瞻預算，不但上周到大漢溪的整治，用的就是前瞻預算的水環境預算，今天來看五股疏洪的堤防，也是要用前瞻預算。

蘇貞昌提到，前瞻預算用在全台灣各地，為各地所急需，比如說之前反對的國民黨籍立委林為洲，還站台說非常支持桃園延伸新竹的自來水管，從這可以看出來，國民黨立委在立院灑麵粉、丟水球是一回事，但其實這些預算也是為人民、為各地所急需。

蘇貞昌強調，然而韓國瑜卻要違背預算法，揚言要動用500億給年輕人出國，但「費用應該要自己負責，而不是違法動用預算！而且把本來在各地要做建設、要治水、防止淹水的預算又挪到另外的地方。」

最後，蘇貞昌說，國家政府步步都要依法行政，預算要依預算法作業，應該有規矩，可見韓國瑜不但是話亂講、事亂做、支票亂開，這樣的人可能真的會讓台灣一團亂。

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