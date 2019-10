▲ 美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國總統川普稍早在推特發文提到,「剛剛發生一件超級大的事情!(Something very big has just happened!)」過沒多久,白宮發言人吉德利(Hogan Gidley)就表示,美國總統川普將會在美東時間27日上午9時(台灣時間晚間9時)發布重大聲明,但並未透露進一步細節。

路透社報導,川普近來是美國政治話題的關鍵人物,面臨各界的批評與壓力,除了民主黨彈劾一事之外,美軍自敘利亞撤兵也讓他被罵翻。

▼ 川普推特發文6字,引來外界關注 。(圖/翻攝自推特@realDonaldTrump)