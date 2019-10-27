5年10個月的歷史！香草航空終止營運併入樂桃　網不捨：回憶消失的感覺...

▲香草航空最後一天，工作人員大合照。（圖／翻攝自Twitter／vanilla air）

記者賴文萱／台北報導

香草航空在26日完成最後一趟飛行任務後走入歷史，正式併入樂桃航空，終止約5年10個月的營運歷史，現場有約100名的社員到場跟航班道別。網友對此紛紛不捨留言「感謝香草航空，讓我完成一年暴衝多次日本的壯舉」、「謝謝香草陪我經歷很多的第一次！最愛的廉航就是香草了」、「真的很不捨，是回憶消失的感覺啊」。

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▲香草航空原有航班整併至樂桃航空日程表。（圖／香草航空提供）

日本航空集團全日空控股（ANA HOLDINGS）旗下的兩家低成本航空，樂桃航空（Peach Aviation）與香草航空（Vanilla Air）在2019年進行整合營運，航網也早已開始陸續整合，香草航空則在26日完成最後一趟飛行任務後終止營運。

香草航空日前也在粉絲專頁PO出一支《LALALA LAST FLIGHT》之歌，藉由這首歌曲傳遞深切的感情，並強調「不道別、道早安，明天我們繼續飛。」

▲香草航空26日正式走入歷史，未來將併入樂桃航空。（圖／翻攝自Twitter／vanilla air）

對此，許多喜愛香草航空的旅客紛紛留言表達不捨，「謝謝香草，香草是我第一次出國，也是第一次自由行的飛機。真的很不捨，是回憶消失的感覺啊」、「感謝香草航空，讓我完成1年暴衝多次日本的壯舉。最愛的航班時間，還是香草航空～」、「最喜歡香草的配色，明亮而舒服，謝謝香草的陪伴」、「感謝回憶有香草的參與：）」、「10次以上的回憶，謝謝！真的是很棒的航空公司」、「謝謝便宜的價格和舒適的旅程，讓我順利開始旅行的起點」、「道別不是永別，你們的精神繼續讓樂桃航空傳承～」。

▲在香草航空併入後，將以樂桃航空名稱營運所有航班。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

兩公司整合後將統一以樂桃航空名稱營運所有航班，整合後的飛航網絡更加綿密，進一步提升樂桃航空在亞洲航空市場上的競爭力，持續提供訪日旅客的高度需求。機隊預計在2020年後，總共將有50架客機投入載客營運。