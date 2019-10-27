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旅遊租車買旅平險「可加保租賃車風險」！第三人責任、車體損失都在保障內

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▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲出門旅遊如果租車，可以在購買旅平險時加購「租賃車風險」。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

民眾假日出門，都會配合自己的步調旅行，例如選擇租車四處兜風，不過當租車人發生事故有賠償責任，仍需要負擔部份損失，因此租車旅遊最安心的做法就是自行投保「租賃車風險」。產險業者在網路上設立投保專區，提供民眾在國內旅行前能直接購買保險，讓民眾安心旅遊。

兆豐保險表示，民眾可在網路投保專區上選擇國內旅行活動，投保國內旅行平安保險，另可加保「租車趣」，保障返鄉、旅遊期間借車旅行的風險。

根據承保範圍，有旅行法律責任、第三人責任、車體損失責任等保障。

1、旅行法律責任保險

當被保險人於保險契約有效期間內從事旅行活動，致第三人之體傷、死亡或財物受損，依法應負賠償責任，而受賠償請求時，依契約條款對被保險人負賠償責任。

2、旅行期間汽車駕駛人第三人責任保險

被保險人於保險契約有效期間內從事旅行活動，因駕駛汽車發生意外事故，致第三人體傷、死亡或財物受有損害，依法應負賠償責任而受賠償請求時，依契約條款對被保險人負賠償責任。

3、旅行期間汽車駕駛人駕駛他人汽車車體損失責任保險

被保險人於保險契約有效期間內從事旅行活動，因駕駛他人汽車發生下列事故所致之毀損滅失，對所駕駛汽車之車主依法應負賠償責任而受賠償請求時，依契約條款對被保險人負賠償責任：一、碰撞、傾覆。二、拋擲物或墜落物。

 
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