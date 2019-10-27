美再制裁禁航班飛古巴…首都哈瓦那除外！　外交官強硬回擊：不讓步

▲不少旅客會前往古巴首都哈瓦那遊玩。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國政府再度制裁古巴，宣布除了古巴首都哈瓦那（Ciudad de La Habana）外，將中止飛往該國其他地區的所有航班，預計12月10日起正式生效該政策，此舉將會影響當地的9座機場，藉此對古巴施壓。古巴的外交官布魯諾•羅德里格斯•帕里利亞（Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla）也在推特上表示，「我們不會讓步」。

綜合外媒報導，美國運輸部宣布，除了古巴首都哈瓦那，美國將暫停飛往古巴所有地區的航班，且此措施將於12月10日開始生效。美國國務卿邁克•蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，希望可以透過此舉來向古巴人民施壓，使其支持委內瑞拉總統尼古拉斯•馬杜洛（Nicolas Maduro）。

Rechazo enérgicamente nueva medida de #EEUU de bloqueo vs #Cuba que suspende los vuelos de sus aerolíneas a 9 aeropuertos cubanos. Endurece la prohibición de viajar a sus ciudadanos y mutila sus libertades. Daña vínculos pueblo a pueblo. No nos arrancarán concesiones. Venceremos — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 2019年10月25日

古巴的經濟來源有很大一部分是來自旅遊業，且該國是美洲唯一一個共產國家，資金也較短缺。因此，美國的該項政策恐怕會對其造成不小的影響。

不過，古巴外交官布魯諾•羅德里格斯•帕里利亞對此則在推特上聲明，美國的措施讓這些航班被迫暫停，將會影響到9座古巴的機場，「此措施損害了公民的自由，也損害了人們與城鎮的聯繫」，因此他強烈反對、譴責，且堅信他們可以不被威脅擊垮，並會獲得勝利。

此外，據古巴的官方資料顯示，在去（2018）年，約有90萬名遊客搭乘郵輪前往古巴，且其中有40%的比例是美國人。不過，也有許多古巴裔的美國人都會從邁阿密（Miami）包機前往古巴，因此，此舉並不受到禁令影響。