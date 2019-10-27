朋友小孩回家！他乾嘔一看跟著女阿飄：祢想做什麼　請出地藏王菩薩原因曝

▲原PO曾在望高寮摔過車。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／記者李忠憲翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享看到朋友小孩跟著一名女阿飄，後來請出地藏王菩薩才圓滿解決，而一問才知對方常到望高寮和139縣道夜遊，曾摔車和爆胎，「只能講年輕人真的夠大膽，天不怕，地不怕。」有人說，「很好溝通，仙佛都會慈悲接納祂。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，前些日子找朋友聊工作、聊投資，朋友小孩工作下班從外面回來，很有禮貌打招呼才上樓；他在和對方擦身而過之際，「我的身體起了極大的不舒服，整個胃是被翻轉過來，一直要做嘔吐，就是乾吐，沒有真的吐出來。整個身體起冷筍，就像被定格一般。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，他等朋友小孩上樓後才慢慢恢復過來，最後就有點畏寒而已，「不好意思，剛剛身體不舒服」，被朋友問怎麼了，「你小孩好像有被外靈干擾的樣子。」他還原和朋友及朋友小孩的對話。

▼原PO小孩曾在139縣道大彎道爆胎過。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／民眾提供）

朋友：我叫他下來，你幫他看看。

原PO：你有什麼不舒服的地方嗎？

朋友小孩：還好，沒有。

（標準的年輕人回答。）

朋友：他很認真工作，就偶爾晚上跟朋友出去吃吃飯、聊天。就之前犁田幾次，沒有什麼大傷。

（原PO這時發現朋友小孩身邊有一名女阿飄，感覺是沒有惡意，就瞪大眼睛看著我要說什麼。）

原PO：等等我會跟你說話，如果不是你的意念，你才回答，OK？

朋友小孩：好。

原PO：祢怎麼會跟著他？

朋友小孩：…

原PO：祢想要做什麼？

朋友小孩：…

原PO：祢…

朋友小孩：只是好玩。

原PO：不可以這樣，我帶祢去找觀世音菩薩還是地藏王菩薩修行、聽經聞法好了。

朋友小孩：…地藏王菩薩。

原PO：明天我們就去好嗎？

朋友小孩：不要。

原PO：下個禮拜呢？

朋友小孩：好。

▼原PO後來請出地藏王菩薩，擲筊一次就聖筊。（圖／示意照）

原PO說，原來朋友小孩前兩年常跟同學騎機車到望高寮還有139縣道夜遊，也曾經在山上摔過車，還有在139縣道大彎道爆胎過，「只能講年輕人真的夠大膽，天不怕，地不怕。」他指出，找地藏王菩薩處理，擲筊一次就聖筊，圓滿完成，感謝地藏王菩薩大慈大悲。

對此，有網友留言，「很好溝通，仙佛都會慈悲接納祂」；原PO回「很友善的陰靈，仙佛一句話就答應了。」還有人說，「地藏菩薩怎麼處理的？有過程嗎」；原PO回「寫疏文，博杯（擲筊）。」

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密