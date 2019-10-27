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宣示打擊賄選決心　三峽警分局聯手新北檢強化選前查賄制暴

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▲ 宣示打擊賄選決心 三峽警聯手新北檢強化選前查賄制暴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 宣示打擊賄選決心，三峽警聯手新北檢強化選前查賄制暴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉」，相關選前查賄工作成為警方目前首要任務，且為避免不法、暴力、賄選等情事發生，新北市三峽警分局於25日下午特別邀請新北地檢署主任檢察官江祐丞、楊展庚率檢察官共10人，共同參與查賄制暴工作會議，並向員警同仁宣導積極檢舉賄選，防制暴力、淨化選前治安，展開全力打擊賄選的決心。

新北地檢署主任檢察官江祐丞、楊展庚，宣導查賄制暴、查緝地下賭盤等重點工作，會議中表示，將防制外來勢力、資金介入大選並持續落實緝毒、打詐、肅槍及不實文宣及假訊息、皆有可能會影響選情，新北檢警定會整合檢、警機關資源，共同積極查賄杜絕歪風。

三峽警分局長李建廣表示，「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉」將屆，警方將全力防制賄選及遏止黑道幫派暴力等各種不法手段介入選舉，秉持「行政中立、治安平穩」原則，保障合法、取締非法、防制暴力，確保參(候)選人安全，建構祥和平安的選舉環境，民眾若發現任何涉及選舉暴力法情事，隨時可撥打110報案或賄選檢舉專線：02-2671-1796向警方檢舉，讓三鶯地區有個乾淨選舉環境。

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▲ 宣示打擊賄選決心 三峽警聯手新北檢強化選前查賄制暴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 新北地檢署主任檢察官江祐丞、楊展庚，宣導查賄制暴、查緝地下賭盤等重點工作。

▲ 宣示打擊賄選決心 三峽警聯手新北檢強化選前查賄制暴。（圖／記者郭世賢翻攝）

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