腦癌父苦等「見新生女兒最後一面」...擁抱妻女後離世　網全哭瘋

▲癌症父見新生女兒最後一面後，安然離世。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

英國女子妮可拉（Nicola）的丈夫因罹患癌症，無法陪伴女兒長大，在臨終前彌留之際，為了見到新生女兒一面，硬是多撐了好幾個小時，直到女兒出生，親自擁抱孩子後，才安然離世。妮可拉日前在實境節目「Gogglebox」上分享這個故事，惹哭一票的觀眾。



妮可拉在節目上提到，布萊特先前被診斷出得了腦癌，當時神經科醫生告訴他們，布萊特必須進行手術，可能可以順利移除腫瘤，但也有一定機率會死亡，「我們當時都感到非常恐慌，隨後，醫生們盡可能地移除腫瘤」。

但是沒想到，過沒多久，腫瘤又再次成長，且變得更具侵略性，導致無法進行手術，同時，已經有2個孩子的妮可拉發現自己再度懷孕。當她進產房的時候，布萊特因為癲癇發作住院，而無法陪在她身邊，生完孩子後，妮可拉立刻帶著女兒到布萊特的床邊。

他們將新生的女兒取名艾莉亞（Arya），妮可拉回憶，「當我們抵達的時候，我把艾莉亞輕放在老公身上，形容女兒的樣貌，一起度過他人生的最後幾小時。我告訴他，『沒關係，不需要再讓自己這麼痛苦了』」。艾莉亞在早上5點07分出生，而爸爸布萊特見了女兒第一面，也是最後一面後，在早上8點25分離世。

這個故事讓許多英國觀眾心碎落淚，甚至在社群媒體上引起一陣討論潮，網友表示，「如果你還沒看的話，記得先準備衛生紙」、「我的天啊，Gogglebox讓我哭慘了」、「哭到眼睛都要掉出來了啦」、「這故事讓我好震撼，癌症真可怕」。

Gogglebox是英國電視台「Channel 4」的實境節目，會邀請素人家庭或朋友一起坐在家中，聆聽或訴說彼此的故事。