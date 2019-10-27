騎士沒帶證件...警爆氣吼：帶回派出所！分局緩頰：他平時講話就大聲

▲高雄岡山區傳民眾未帶證件，警方爆氣將男子帶回派出所查驗身分。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山警分局有一名王姓員警，在108年9月22日18時21分許，於岡山區公園西路三段便利超商前發現一名林姓男子疑似騎乘機車違規，便將該名男子攔下盤查，男子表示身上未帶證件，且不滿王警口氣太差，雙方爆發口角衝突，王警遂聯絡同事開警車將男子載回派出所查驗身分，最後無法確認男子有違規行為，因此沒有開出罰單。

王姓巡佐於轄區發現一名男子疑似騎乘機車未戴安全帽且逆向行駛，便將該名林男攔下盤查，林男表示身上未帶證件，王巡佐以語帶高昂的口氣，連三次質問林男：「車是誰的」，林男則不停地向王巡佐表示：「你口氣可不可以不要這麼差」，王巡佐越講越激動，且搬出《警察職權行駛法》表示，要將林男帶回派出所查驗身分。

只是沒帶證件，卻讓雙方都起了爭持，男子一句「到底是怎樣啦」，讓王巡佐爆氣「沒怎樣，我在執勤公務」，甚至向林男說：「口氣差你可以去投訴我沒關係」。最後王巡佐打電話回派出所，請同事開巡邏車到現場，同事還問：「巡邏有要酒測器嗎？」王巡佐則回：「不用，不用，帶返所查身分」，同事還以為是酒駕被逮，沒想到只是「沒帶證件」。

岡山分局表示，王姓巡佐平日講話音量大，於此次執勤過程中，與民眾對應過於激動，已實施告誡處分。依照《警察職權行使法》，民眾遇攔檢未帶身分證，若現場以小電腦查詢後，身分無疑慮便不須帶回警局，因林男同意到派出所查證，且密錄器無法證明林男有違規事實，因此沒有開出罰單。

至於密錄器影片為何會外流？岡山分局表示，因事後分駐所所長詢問事發經過，王巡佐卻是將密錄器影片傳到派出所公用Line群組，影片才會不慎外流，此舉違反警方作業規定，將依規定議處。