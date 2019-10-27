華聞快遞／重慶新增「電梯安全保險」　乘客被困電梯可獲賠償

▲重慶給電梯保險，讓乘客多一份保障。（圖／CFP）

《重慶》重慶新增「電梯安全保險」 乘客被困電梯可獲賠償

重慶市市場監督管理局表示，該市推出電梯安全生產責任保險可避免這種現象，每年只需花幾十元購買電梯安全責任保險，一旦發生事故，每部電梯最高可賠償300萬元（人民幣），乘客被困電梯達到15分鐘以上也可獲得一定賠償。（新華網）

《江蘇》江蘇基礎設施投資新開工率創歷史最好水平

前三季，江蘇省基礎設施投資結束連續20個月負增長，新開工率創歷史最好水平。1-9月，江蘇省重大項目投資進度大幅超過序時，220個實施項目完成投資4390億元（人民幣），投資完成率82.4%。重大項目陸續開工的同時，投資結構正在優化調整。（中新社）

《北京》北京大興國際機場航空口岸正式對外開放

北京市商務局表示，北京大興國際機場航空口岸25日通過國家驗收正式對外開放。月27日零時起，9家航空公司部分航班將由北京首都國際機場轉場至北京大興國際機場運營，大興機場也將迎來首個國際及港澳台航班。（新華網）

《上海》長三角知識產權公共服務加快一體化

上海市知識產權服務中心、江蘇省專利信息服務中心、浙江省知識產權研究與服務中心、安徽省知識產權信息平台近日共同簽署《長三角地區知識產權公共服務合作框架協議》。長三角知識產權公共服務一體化進程加快。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

《重慶》「英才計劃」重慶試點2年培養34人 挖掘科技創新後備人才

2019年英才計劃重慶試點工作總結評估暨2020年英才計劃宣講活動，26日在重慶大學舉行。「英才計劃」在重慶試點兩年來，共有來自6所中學的2批34名學生參與計劃，涵蓋數學、物理、化學、生物4個學科。（新華網）

《廣東》廣州南沙發布共有產權房管理細則

廣州市南沙區政府官網25日公佈了《廣州南沙新區試點共有產權住房管理實施細則》，其中規定，共有產權房的購房人產權份額應超50%低於80%，且5年內不得轉讓產權份額。（中新社）

《福建》廈門連續三季GDP保持8%以上

廈門市統計局總統計師李薇稱，廈門經濟實現了穩中有升。前三季廈門市GDP增長8.1%，已連續三個季度保持8%及以上增幅，超過福建省本季增速0.1%，高於全中國平均增幅。（中新社）

《海南》海南成功發行31.6億元地方政府債券 期限30年

海南省財政廳指出，省財政廳24日代表省政府面向商業銀行、券商等金融機構成功發行31.6億元（人民幣，下同）海南省政府債券，期限30年，發行利率4.08%。全場投標規模732.1億元，認購倍數高達23.2倍，我省地方政府債券得到金融市場的高度認可。（中新社）

▼海南省。（圖／CFP）