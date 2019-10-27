爸媽配合力破表！萬聖「化身奧特曼一家」殺爆1.9萬人　人妻笑哭：差點窒息

▲萬聖節要到了，原PO一家化身超人力霸王家族超殺！（圖／Jessica Chen授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

萬聖節即將到來，爸媽除了要絞盡腦汁發揮創意，有時還要犧牲演出。一位人妻就貼出一張照片，「今年為了配合鵝子，差點窒息」，最後則附上一個笑到流眼淚的表情符號。只見原PO在路邊拍全家福，亮點就在一家人竟然都套上超人力霸王的服裝，超吸睛的打扮讓網友都笑噴，「這個不按讚不行」、「太專業了。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼文，仔細看看照片，只見原PO一家人為了萬聖節全出動，不僅兩個小孩穿著紅銀相間的服裝，爸爸媽媽也化身超人力霸王，完全就是個「奧特曼家庭」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲爸爸媽媽也太配合了 XD（圖／Jessica Chen授權使用）

原PO告訴《ETtoday新聞雲》，「一開始是兒子很喜歡看超人力霸王，然後今年問他們萬聖節要扮什麼，他們就說要這個，我們大人想不到今年要扮什麼，就想到剛好有超人力霸王之父和之母的角色，就這樣開始了」，服裝的部分是上網幫小朋友買現成、大人則是量身訂做，兩兄弟自從收到衣服，時不時都要拿出來穿。

人妻透露，當天她和老公是帶兒子去超人力霸王的見面會的，「我們也不知道哪來的勇氣，蠻多人找我們合照，尤其是爸爸，因為他身材太好，蠻像真人公仔，還有小孩看到我們直接抱緊處理，像小型見面面。」她也說去年和前年都有幫孩子cosplay，覺得童年無價，所以才每年都扮，最後也笑說「明年壓力好大。」

▲▼去年和前年也有幫兒子們盛裝出席。（圖／Jessica Chen授權使用）

貼文吸引1.9萬人按讚，網友紛紛笑讚，「鵝子們一定很開心」、「能cos力霸王之父和之母的也是非常狂了」、「可以，這很奧特曼」、「願意扮奧特之母，真的由衷佩服」、「維護世界和平就靠你們了」、「厲害，全家出動，拯救世界」、「全員出動，好有愛的一家人」、「怎麼感覺拔拔麻麻才是主角。」

▼不過爸媽吸睛程度不亞於兒子們啊 XD（圖／Jessica Chen授權使用）

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！