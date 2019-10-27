　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳大量進口歐美日廢棄物　環保署：上升趨勢明顯趨緩

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼回收業者。（圖／記者許展溢攝）

▲環署表示，為完善廢塑膠及廢紙輸入管理，已修法加嚴管制。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署針對近期網路Line群組間流傳我國大量進口歐美日廢棄物一事查證後，是去年8月媒體報導，為完善廢塑膠及廢紙輸入管理，同年10月4日修法加嚴管制，澄清此傳言是舊聞，且經加嚴管制後，截至目前進口上升趨勢已明顯趨緩。

環署表示，報導內容提到歐美日廢棄物輸往亞洲部分，是因東南亞國家原輸入管制相當寬鬆，造成過去歐美國家將家庭廢棄物或未妥善分類之廢塑膠以資源名義送往東南亞，導致衍生問題，而我國早將巴塞爾公約規定內容國內法化且加嚴管理，禁止家庭廢棄物輸入，與東南亞國家並不相同。

請繼續往下閱讀...

環署說明，我國進口廢塑膠業者，將其加工作為人造纖維（如世足賽球衣），或製作塑膠二次料（替代原生塑膠料），約200多家進口業者多已長久經營，其設備、技術、製程較為成熟且單純，且國內已有完善環境法規，妥善管理。進口廢紙業者，均為造紙業者，因回收國內廢紙再製，需依靠國外長纖廢紙補強國內回收廢紙之短纖，故進口國外廢紙使用。

▲▼回收業者。（圖／記者許展溢攝）

▲環署指出，國內產業所需資源廢棄物，其使用應以國內回收為優先。（圖／記者許展溢攝）

環署強調，修法後，會同海關加強廢紙、廢塑膠等廢棄物之邊境查驗，並對進口業者進行稽查，確認進口者為合法工廠作為塑膠製品及紙製品製造使用；廢塑膠及廢紙進口，經加嚴管制後，其進口上升趨勢已明顯趨緩。另外，國內產業所需資源廢棄物，其使用應以國內回收為優先，不足部分進口國外物料，且其處理過程，應符合相關環保法規。

環署表示將持續與財政部關務署加強邊境查驗，管制進口品質，如未遵守相關規定，一經查獲，將予以嚴懲，除依法要求全數退運外，也將依廢棄物清理法告發，處新台幣6萬元以上、1千萬元以下之罰鍰。

ET快訊
伊斯蘭國領袖身亡！美媒：死於美軍在敘利亞的行動中
39凍屍死者「比中獎還幸運」　人口販開價54萬…帶記者原路偷
日本迪士尼「排隊看清男友」！茵芙心死提分手：這人不值得留
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

省下121元！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備「4寶」比刷卡還神

5年10個月的歷史！香草航空終止營運併入樂桃　網不捨：回憶消失的感覺...

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟著女阿飄：祢想做什麼　請出地藏王菩薩原因曝

北車變壓器毀損起火！今晨大跳電　停車場、1樓多家店面全黑3hrs

網傳大量進口歐美日廢棄物　環保署：上升趨勢明顯趨緩

90歲阿婆哭「只要700坐火車回故鄉高雄」　修車師給2千解釋…妻氣消：釋懷了

全球城市形象大使濟南體驗刀馬旦　生旦淨末丑難不倒台灣正妹柯純心

張子敬專訪／施政不求速效　環署長曝心聲：事情不一定要弄得轟轟烈烈

全台首座水平旋轉橋「船來自動分開」　高雄駁二大港橋預計年底完工

台鐵台北、基隆車班發「防狼噴霧」　路警、列車長這樣說

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

省下121元！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備「4寶」比刷卡還神

5年10個月的歷史！香草航空終止營運併入樂桃　網不捨：回憶消失的感覺...

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟著女阿飄：祢想做什麼　請出地藏王菩薩原因曝

北車變壓器毀損起火！今晨大跳電　停車場、1樓多家店面全黑3hrs

網傳大量進口歐美日廢棄物　環保署：上升趨勢明顯趨緩

90歲阿婆哭「只要700坐火車回故鄉高雄」　修車師給2千解釋…妻氣消：釋懷了

全球城市形象大使濟南體驗刀馬旦　生旦淨末丑難不倒台灣正妹柯純心

張子敬專訪／施政不求速效　環署長曝心聲：事情不一定要弄得轟轟烈烈

全台首座水平旋轉橋「船來自動分開」　高雄駁二大港橋預計年底完工

台鐵台北、基隆車班發「防狼噴霧」　路警、列車長這樣說

屏東「四重溪溫泉季」點燈搶先看！超夢幻楓葉燈海　11月登場

快訊／伊斯蘭國領袖已死！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

免費住花蓮城堡酒店！票選《乾拌麵人氣王》抽超狂7大獎　還有豪華郵輪雙人遊

台大教授與糖尿病和平共處22年　穩住血糖就靠日常做到7件事

張韶涵「暗黑烏鴉裝」撞臉《黑魔女》！「黑羽毛+超浮誇頭飾」霸氣hold全場

誰說只有夏天可以去溪邊！達人推薦台灣溪流秘境15玩法

三麗鷗聯名衫巨可愛！毛毛Hello Kitty帽T必收　隱藏版「半人高」毛毯只送不賣　

省下121元！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備「4寶」比刷卡還神

臨死前自爆「搶姊姊男人」陰謀論　楊小黎演技爆發…網評：毛骨悚然！

人妻原諒「丈夫偷腥」卻患恐怖症狀…一天用光2.5kg洗衣粉：想擺脫骯髒感

生活熱門新聞

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

要迎娶了！新娘「神秘儀式」夫看傻

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

爽扛最後1箱羊肉爐　她結帳氣炸…被偷了

不拿提袋！老闆娘狂勸飯糰很燙　劇情超展開

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

12月去大阪！選廉航機票秒破萬　網曝關鍵

獨／北大校慶　同運學生升彩虹旗

不起眼早餐店天天爆滿　網一看菜單懂了

90歲嬤哭「只要700元」　修車師給2千解釋…妻：釋懷了

成吉思汗開館遭恐嚇！館長怒嗆：台中沒王法嗎？

北東「變天時間曝光」降5度　彭啟明：有機會成颱

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光

更多熱門

相關新聞

環署長曝心聲：事情不一定要弄得轟轟烈烈

環署長曝心聲：事情不一定要弄得轟轟烈烈

陳水扁、馬英九和蔡英文3位總統任內都在環保署擔任副署長的張子敬，一待13年，今年1月行政院長蘇貞昌重組內閣升署長，專業受各界肯定的他，不分藍綠被高層重用。上任後外界卻有「沒魄力」推政策聲音，張子敬接受《ETtoday新聞雲》專訪笑談，好像沒轟轟烈烈、衝突，就代表自己沒做事，其實自己只是在找一條大家都可以走的路遵循。

環保署政策遭批「太保守」　張子敬這樣說

環保署政策遭批「太保守」　張子敬這樣說

181萬輛機車沒排氣定檢　依法最重註銷牌照

181萬輛機車沒排氣定檢　依法最重註銷牌照

12家網購業宣示加入「包裝減量」計畫

12家網購業宣示加入「包裝減量」計畫

玻璃、不鏽鋼吸管遭疑不一定環保

玻璃、不鏽鋼吸管遭疑不一定環保

關鍵字：

環保署Line群組廢塑膠廢紙加嚴管制

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「死者國籍逆轉」

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面