網傳大量進口歐美日廢棄物　環保署：上升趨勢明顯趨緩

▲環署表示，為完善廢塑膠及廢紙輸入管理，已修法加嚴管制。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署針對近期網路Line群組間流傳我國大量進口歐美日廢棄物一事查證後，是去年8月媒體報導，為完善廢塑膠及廢紙輸入管理，同年10月4日修法加嚴管制，澄清此傳言是舊聞，且經加嚴管制後，截至目前進口上升趨勢已明顯趨緩。

環署表示，報導內容提到歐美日廢棄物輸往亞洲部分，是因東南亞國家原輸入管制相當寬鬆，造成過去歐美國家將家庭廢棄物或未妥善分類之廢塑膠以資源名義送往東南亞，導致衍生問題，而我國早將巴塞爾公約規定內容國內法化且加嚴管理，禁止家庭廢棄物輸入，與東南亞國家並不相同。

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環署說明，我國進口廢塑膠業者，將其加工作為人造纖維（如世足賽球衣），或製作塑膠二次料（替代原生塑膠料），約200多家進口業者多已長久經營，其設備、技術、製程較為成熟且單純，且國內已有完善環境法規，妥善管理。進口廢紙業者，均為造紙業者，因回收國內廢紙再製，需依靠國外長纖廢紙補強國內回收廢紙之短纖，故進口國外廢紙使用。

▲環署指出，國內產業所需資源廢棄物，其使用應以國內回收為優先。（圖／記者許展溢攝）



環署強調，修法後，會同海關加強廢紙、廢塑膠等廢棄物之邊境查驗，並對進口業者進行稽查，確認進口者為合法工廠作為塑膠製品及紙製品製造使用；廢塑膠及廢紙進口，經加嚴管制後，其進口上升趨勢已明顯趨緩。另外，國內產業所需資源廢棄物，其使用應以國內回收為優先，不足部分進口國外物料，且其處理過程，應符合相關環保法規。

環署表示將持續與財政部關務署加強邊境查驗，管制進口品質，如未遵守相關規定，一經查獲，將予以嚴懲，除依法要求全數退運外，也將依廢棄物清理法告發，處新台幣6萬元以上、1千萬元以下之罰鍰。