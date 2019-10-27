比利時再破獲「2偷渡卡車」塞滿20移民　車送修驚見孩童藏身

▲歐洲面臨著迫切的移民問題。圖為在希臘等待安置的難民與移民。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

根據比利時檢方說法，當地警方26日破獲兩輛藏有偷渡移民的卡車，所幸被發現的20人健康狀況良好，這些人主要來自東非國家厄利垂亞，裡面甚至還有孩童。而這起事件再加上近期震驚國際的英國貨車凍屍案，更加突顯出人口販運與走私問題相當嚴重。

《法新社》報導，林堡（Limbourg）檢方表示，比利時首都布魯塞爾以東65公里處的聖特雷登（Saint-Trond）先有一輛卡車被發現異狀，當時車輛預計前往英國，因為故障而停在一處修車廠，有11名非洲男子與其他女性跟孩童藏身其中，他們大多來自厄利垂亞。

同時，警方還在比利時西北部布魯日（Bruges）一輛卡車發現9名男子，據檢方說法他們聲稱來自伊拉克，原本車正朝著澤布呂赫港（Zeebrugge）前進。兩輛車內總共有20位移民，所幸狀況良好。

報導指出，由於地理位置靠近英國，比利時經常被用為移民與人口販運的路線。回到本月23日，英國艾塞克斯郡（Essex）一輛冷凍貨櫃卡車還藏有39具屍體，當局仍在確認死者身分與背後犯罪行為，此案已有5人被逮捕。

比利時安特衛普（Antwerp）檢方辦公室說明，警方22日逮捕3名來自伊拉克並涉嫌人口販運16人的男子，當時貨車地點在西北部城市根特（Ghent）。

►2天前興奮PO「快到了！」...19歲越南少女慘死冰櫃 家人見甜笑照崩潰



►家裡欠債…越女為5萬月薪冒險偷渡 父遺照前上香：她總是想著家人