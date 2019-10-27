前房東「假借黑道威脅」警速辦　館長臉書致謝：感謝台中警察關心

▲館長陳之漢要在台中開館，竟遭人恐嚇，氣到在臉書大罵台中沒王法。（圖／翻攝自館長臉書）

記者李忠憲／台中報導

成吉思汗健身館「館長」陳之漢到台中崇徳路擴館，不料裝潢期間竟遭到黑道恐嚇，讓他氣得在26日開直播回嗆「台中是沒有王法了嗎？」對此，台中市警察局深夜立刻法辦涉嫌恐嚇人士並表示，「警方絕不容許不法分子挑戰公權力」。館長陳之漢稍晚也在臉書感謝台中市警方，連台中市警局局長室及副院長蔡其昌都來留言，表示查緝不法決心及歡迎館長來台中，不到一天就有三萬多人按讚。

館長陳之漢26日因台中館展店，遭到不明黑道人士恐嚇嗆聲，對方聲稱「崇德路是一個複雜的地方、希望你館長開店要想清楚，他準備4、50個兄弟等他。」讓他氣的開直播回應，「我今天是一個正當做生意的人，如果用黑道恐嚇的方式賺錢有用，那我生意也不用做了，大家都去恐嚇威脅就好。」他更要求台中市政府、議員出面嚴辦，「否則誰敢來台中做生意，台中沒有王法了嗎？」

▲館長陳之漢說明遭人恐嚇整個經過，台中市府及警察局火速處理。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

館長在直播指出，由於台中館前身是尊龍KTV，曾發生竊電風波，前黑道屋主因租客繳不出電費，被判敗訴退租，因此對現任屋主糾纏不休，甚至還派黑道到場嗆聲，十分囂張！甚至前黑道屋主竟「要求館長暫緩開館，他要重新擬約。」陳之漢表示，「你之前跟租客有糾紛，干我什麼事？」，他氣憤表示，前屋主有意見是找屋主協調，而不是他！他都照正當程序簽約，現在來找碴，說要找40.50個兄弟來慶祝他「生意興隆」，非常荒謬。

「我絕對不受黑道威脅恐嚇，台灣是一個法治國家，我還是會依照法律規定下去完成他，我館一樣照開，正當做生意。」陳之漢更呼籲，台中市政府、台中市長盧秀燕，警察局出面做主，如果「台中這麼亂」叫人家怎麼敢下去開生意？做生意前都要先繳保護費嗎？「我一定履行合約，裝潢期間還派人來亂，我一定報警。大家都不用做生意，都做黑道算了。」

▲成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

館長氣憤又無奈說，很多台中朋友期盼他下去開館，他場勘時也認為台中是很溫暖的地方，結果裝潢不久馬上就有黑道上門，令他無奈又心寒，他「絕對不跟黑道低頭」、「一切都照法律走。」如果真因為黑道事件退租台中，市政府真的要好好想想。

影片一出立刻引起網友討論，台中市警察局深夜對此表示，已聯絡遭前房東恐嚇的工班跟設計師及現任房東到分局偵查隊進行瞭解，經初步調查，涉嫌恐嚇的廖男假借黑道威脅，警方除在今天上午將依恐嚇罪嫌先將他法辦，另也已增設巡邏箱，派警力保護。

館長稍晚也在臉書發文，「感謝台中分局警察關心，謝謝你們辛苦」，立刻引起網友按讚，不到一天時間就有3萬多人按讚。其中，台中市警局「TCPB局長室」來留言說，「感謝館長對我們同仁的支持與鼓勵！對於館長所反應之案件，我們同仁已全力偵辦中，相關處所也責由當地分局加強巡邏，確保人員及財產安全。」而立法院副院長「蔡其昌」也來留言稱，「歡迎館長來台中創造市民的就業機會！」，館長也回稱「感謝副院長支持」!讓網友笑開。

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