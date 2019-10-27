　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前房東「假借黑道威脅」警速辦　館長臉書致謝：感謝台中警察關心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長陳之漢要在台中開館，竟遭人恐嚇，氣到在臉書大罵台中沒王法。（圖／翻攝自館長臉書）

記者李忠憲／台中報導

成吉思汗健身館「館長」陳之漢到台中崇徳路擴館，不料裝潢期間竟遭到黑道恐嚇，讓他氣得在26日開直播回嗆「台中是沒有王法了嗎？」對此，台中市警察局深夜立刻法辦涉嫌恐嚇人士並表示，「警方絕不容許不法分子挑戰公權力」。館長陳之漢稍晚也在臉書感謝台中市警方，連台中市警局局長室及副院長蔡其昌都來留言，表示查緝不法決心及歡迎館長來台中，不到一天就有三萬多人按讚。

館長陳之漢26日因台中館展店，遭到不明黑道人士恐嚇嗆聲，對方聲稱「崇德路是一個複雜的地方、希望你館長開店要想清楚，他準備4、50個兄弟等他。」讓他氣的開直播回應，「我今天是一個正當做生意的人，如果用黑道恐嚇的方式賺錢有用，那我生意也不用做了，大家都去恐嚇威脅就好。」他更要求台中市政府、議員出面嚴辦，「否則誰敢來台中做生意，台中沒有王法了嗎？」

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲館長陳之漢說明遭人恐嚇整個經過，台中市府及警察局火速處理。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

館長在直播指出，由於台中館前身是尊龍KTV，曾發生竊電風波，前黑道屋主因租客繳不出電費，被判敗訴退租，因此對現任屋主糾纏不休，甚至還派黑道到場嗆聲，十分囂張！甚至前黑道屋主竟「要求館長暫緩開館，他要重新擬約。」陳之漢表示，「你之前跟租客有糾紛，干我什麼事？」，他氣憤表示，前屋主有意見是找屋主協調，而不是他！他都照正當程序簽約，現在來找碴，說要找40.50個兄弟來慶祝他「生意興隆」，非常荒謬。

「我絕對不受黑道威脅恐嚇，台灣是一個法治國家，我還是會依照法律規定下去完成他，我館一樣照開，正當做生意。」陳之漢更呼籲，台中市政府、台中市長盧秀燕，警察局出面做主，如果「台中這麼亂」叫人家怎麼敢下去開生意？做生意前都要先繳保護費嗎？「我一定履行合約，裝潢期間還派人來亂，我一定報警。大家都不用做生意，都做黑道算了。」

▲▼成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

▲成吉思汗選址原「尊龍KTV」場館，作為台中館據點。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

館長氣憤又無奈說，很多台中朋友期盼他下去開館，他場勘時也認為台中是很溫暖的地方，結果裝潢不久馬上就有黑道上門，令他無奈又心寒，他「絕對不跟黑道低頭」、「一切都照法律走。」如果真因為黑道事件退租台中，市政府真的要好好想想。

影片一出立刻引起網友討論，台中市警察局深夜對此表示，已聯絡遭前房東恐嚇的工班跟設計師及現任房東到分局偵查隊進行瞭解，經初步調查，涉嫌恐嚇的廖男假借黑道威脅，警方除在今天上午將依恐嚇罪嫌先將他法辦，另也已增設巡邏箱，派警力保護。

館長稍晚也在臉書發文，「感謝台中分局警察關心，謝謝你們辛苦」，立刻引起網友按讚，不到一天時間就有3萬多人按讚。其中，台中市警局「TCPB局長室」來留言說，「感謝館長對我們同仁的支持與鼓勵！對於館長所反應之案件，我們同仁已全力偵辦中，相關處所也責由當地分局加強巡邏，確保人員及財產安全。」而立法院副院長「蔡其昌」也來留言稱，「歡迎館長來台中創造市民的就業機會！」，館長也回稱「感謝副院長支持」!讓網友笑開。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

健身正妹教練拉背「那兒」出血　檢查…骨盆腔滿滿卵巢畸胎瘤

醫美診所要歇業　她趁醫師不在當「冒充醫師」幫2女打針

獨／市區「走左轉道」超車　罰18000扣車牌還要道安講習

ET快訊
伊斯蘭國領袖身亡！美媒：死於美軍在敘利亞的行動中
39凍屍死者「比中獎還幸運」　人口販開價54萬…帶記者原路偷
日本迪士尼「排隊看清男友」！茵芙心死提分手：這人不值得留
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

救護員咆哮「拒跨區」遭火速調職　消防局27小時內連發3則澄清：沒有關說

嫩妹大膽求愛：我想要～男友秒亢奮「激烈滾床」！結束卻挨告　她憶事發經過

要不到病床就罵人！他狠酸「難怪這麼胖」　護理師氣炸提告

騎士沒帶證件...警爆氣吼：帶回派出所！分局緩頰：他平時講話就大聲

獨／使用5分鐘變迷糊「叫她幹嘛就幹嘛」　網售「李宗瑞同款」XXX觸法

前房東「假借黑道威脅」警速辦　館長臉書致謝：感謝台中警察關心

座車撞變電箱　台中果菜市場董事長賴溪松車禍過世

安寧病房護理師癮君子下場看到怕　婚宴後驚「準老公從沒戒菸」怒鬧翻

獨／住家遭火祝融改建「徵收款瞬間變5千」　新店男嘆：怎麼過日子？

快訊／貨車撞國道護欄駕駛離奇消失！警尋獲遺體竟在...斜張橋下50公尺

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

救護員咆哮「拒跨區」遭火速調職　消防局27小時內連發3則澄清：沒有關說

嫩妹大膽求愛：我想要～男友秒亢奮「激烈滾床」！結束卻挨告　她憶事發經過

要不到病床就罵人！他狠酸「難怪這麼胖」　護理師氣炸提告

騎士沒帶證件...警爆氣吼：帶回派出所！分局緩頰：他平時講話就大聲

獨／使用5分鐘變迷糊「叫她幹嘛就幹嘛」　網售「李宗瑞同款」XXX觸法

前房東「假借黑道威脅」警速辦　館長臉書致謝：感謝台中警察關心

座車撞變電箱　台中果菜市場董事長賴溪松車禍過世

安寧病房護理師癮君子下場看到怕　婚宴後驚「準老公從沒戒菸」怒鬧翻

獨／住家遭火祝融改建「徵收款瞬間變5千」　新店男嘆：怎麼過日子？

快訊／貨車撞國道護欄駕駛離奇消失！警尋獲遺體竟在...斜張橋下50公尺

屏東「四重溪溫泉季」點燈搶先看！超夢幻楓葉燈海　11月登場

快訊／伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

免費住花蓮城堡酒店！票選《乾拌麵人氣王》抽超狂7大獎　還有豪華郵輪雙人遊

台大教授與糖尿病和平共處22年　穩住血糖就靠日常做到7件事

張韶涵「暗黑烏鴉裝」撞臉《黑魔女》！「黑羽毛+超浮誇頭飾」霸氣hold全場

誰說只有夏天可以去溪邊！達人推薦台灣溪流秘境15玩法

三麗鷗聯名衫巨可愛！毛毛Hello Kitty帽T必收　隱藏版「半人高」毛毯只送不賣　

省下121元！麥當勞高CP值「輕奢華餐」點法曝光　小資必備「4寶」比刷卡還神

臨死前自爆「搶姊姊男人」陰謀論　楊小黎演技爆發…網評：毛骨悚然！

人妻原諒「丈夫偷腥」卻患恐怖症狀…一天用光2.5kg洗衣粉：想擺脫骯髒感

社會熱門新聞

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

即／貨車撞國道護欄駕駛噴飛　斜張橋下尋獲遺體

男大生下藥女同學！自慰再性侵下場曝

花蓮女監管理員輕生　同事救不回

影／成吉思汗展店遭黑道恐嚇！台中警局回應

載妻臨停被嗆「路你家開的？」　基隆男打到對方手骨折

戀上屁蛋妹為愛走鐘　同仁嘆：他是好警察

男酒駕還疑吸毒　臉掛鼻涕飆9公里

值勤載女友嗆人！「鷹眼帥警」身分曝光

住家遭祝融　改建「徵收款變5千」

王姓警員女友控「咆哮滿針孔」　爆料者秀手臂自清

友借車鬼切　女車主罰1.8萬還要扣照

更多熱門

相關新聞

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

「至今每個晚上，我都還要對兒女編織各種理由和謊言，就是不敢讓他讓他們知道媽媽不會回來了。我無法接受老天，為何要帶走兩個小孩的媽媽」，這是台中江先生痛失愛人後的心聲，他在去年被公司資遣後成了低收入戶，如今得獨自撫養5歲多的兒子和3歲的女兒，還要照顧年邁的父母，但他深知他是家中唯一的支柱，於是在霧峰區黃昏市場口努力賣地瓜球，「代替老婆的責任，照顧他們」。

影／成吉思汗展店遭黑道恐嚇！台中警局回應

影／成吉思汗展店遭黑道恐嚇！台中警局回應

成吉思汗開館遭恐嚇！館長怒嗆：台中沒王法嗎？

成吉思汗開館遭恐嚇！館長怒嗆：台中沒王法嗎？

妙齡女沉迷交友軟體　隻身尋友失聯警尋獲

妙齡女沉迷交友軟體　隻身尋友失聯警尋獲

修杰楷台中砸15萬買比利時愛馬仕

修杰楷台中砸15萬買比利時愛馬仕

關鍵字：

館長成吉思汗陳之漢健身房台中恐嚇黑道

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「死者國籍逆轉」

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面