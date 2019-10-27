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獨／使用5分鐘變迷糊「叫她幹嘛就幹嘛」　網售「李宗瑞同款」XXX觸法

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▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團販售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

地方中心／高雄報導

真的很誇張！臉書社團《二手拍賣》當中竟然出現販售「FM2迷魂粉」，甚至還標榜產地是在台灣，同時跟李宗瑞同款，《ETtoday新聞雲》記者發現後，已經向高雄市政府衛生局舉報，避免有人受害。

這則廣告貼出的時間是在27日晚間 10點54分，就在上線4分鐘後，被《ETtoday新聞雲》記者發現，同時截圖當成證據向高雄市衛生局舉報，而仔細看看這則販售FM2迷魂粉的廣告，不僅標示聯絡的方式，還標榜跟李宗瑞同款，而底下的還有效果說明：「使用五分鐘之後，直接迷糊，叫她幹嘛就幹嘛，整個人變成癡呆..」，甚至強調是「升級版」，甚至還教導使用方法是要「混入液體，無色無味」。

▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團販售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

po出這個廣告的人是一名陳姓男子，而記者也點進陳姓男子的臉書看，不僅有清楚的頭像以外，還表示自己目前正在「龍岡路36段清雲大學對面烘」員工，也曾經就讀過中壢高級商業職業學校，其他的就沒有再多顯示了。

關於在網路販售FM2迷魂粉，不排除是俗稱的「乖乖水」，俗稱迷姦水。成分是「伽瑪羥基丁酸」（簡稱GHB），服用過量，恐會造成頭暈、嘔吐、頭部劇痛、反射作用喪失，甚至失去意識，最嚴重還會喪命，已經被衛生福利部列為2級毒品，販賣、都已涉及毒品危害防制條例等相關罪責，恐面臨7年以上有期徒刑。

▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團販售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團販售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

▲陳姓男子在臉書二手拍賣社團售迷魂粉，《ETtoday新聞雲》記者已經向高雄市衛生局舉發 。（圖／翻攝臉書社團）

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