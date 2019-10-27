韓國瑜提「1年免費出國交換」　陳其邁酸：沒有常識！





▲陳其邁、韓國瑜。（圖／記者洪靖宜、林敬旻攝）

記者袁茵／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日表示，如果當上總統，一定會鼓勵大學生4年、研究生3年中要有一年去國外交換，所有經費他會想辦法解決，引發不少爭議。對此，過去與韓國瑜競爭高雄市長寶座的行政院副院長陳其邁26日批評，這真是沒常識，也不了解教育系統。

陳其邁26日下午抵達台中，出席「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會成立大會」。陳其邁致詞時提到，韓國瑜每天都出一條政策，還說大學生4年、研究生3年中要有一年去國外交換，甚至說大家不用煩惱，當上總統就會負責，但是他自己身為一個醫生，是一個「資料控」，所以還請助理去算了一下費用。

陳其邁說，以美東跟美西的學校為例，美東學校比較貴，美西學校與生活費比較便宜，加起來一個人一年的出國費要新台幣149萬元，如果政府要補助的話，一年要編列4113億元的預算，4年下來就要1兆6千多億，這真是沒有常識，根本不了解台灣教育系統，然後就隨便說說。

國民黨總統參選人韓國瑜25日在虎尾成立青年後援會，承諾如果當選總統，會設立創業預算為青年創業推一把；將來大學生及研究生在修業期間，其中一年要到國外當交換學生，與國際接軌，政府也會編列預算幫助。

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