影／韓國瑜一臉凝重：我絕不是吹牛！嗆蔡英文「好好傾聽」：到底誰在跳票？

記者洪靖宜、洪正達、林昱萱／澎湖報導

高雄市長韓國瑜27日到澎湖馬公參拜，而他在接受媒體聯訪時，被問及總統蔡英文抨擊他跳票一事，韓國瑜表示，「其實蔡英文總統承諾了這麼多，她自己跳票兩個字，可能要還給蔡英文總統本人」此外，他也強調，「大學生、研究生的遊學政見絕對不是吹牛」。

▲韓國瑜澎湖傾聽之旅，參拜馬公天后宮。（圖／記者洪正達攝，下同）

韓國瑜表示，「其實蔡英文總統承諾了這麼多，她自己跳票兩個字，可能要還給蔡英文總統本人。勞工政策以及能源政策，包括承諾電費不調整，結果都調整，到底是誰在跳票？」此外，韓國瑜還說：「今天整個中華民國是民進黨在執政、立法院過半是民進黨，卻很多跳票，現在廣大的勞工朋友過得快樂嗎？農漁民過的快樂嗎？」

韓國瑜還說：「蔡英文總統在選舉的時候跟勞工喊話，說勞工是民進黨心中最軟的一塊，但是，麻煩蔡英文總統好好去傾聽一下廣大的庶民的、勞工的心聲，太多人過得苦不堪言。」

此外，韓國瑜表示，有關大學生、研究生出國遊學一年的政見，絕對不是跳票，「政府不管花多少資源，都一定要培養下一代，一定要把資源找出來，這不是跳票、不是吹牛，是把資源往下一代投資，只有優秀年輕下一代，才會有前途，所以我就覺得不是任何承諾，好好出國遊學一年，對國家發展非常深遠。」

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