韓國瑜站台上...15歲眼鏡弟摀耳「我賭爛他」！87字狂嗆：此生不會支持韓國瑜

地方中心／澎湖報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜自16日起向市政府告假，全力拚2020總統選戰後，便積極走訪台灣各地，要從選民手中爭取更多選票！他27日赴澎湖馬公展開傾聽之旅，但一名15歲的陳同學卻感到相當不以為然，直言「此生不會支持韓國瑜」！

▲澎湖一名15歲眼鏡弟出席冬泳開幕式時，狂轟韓國瑜。（圖／地方中心攝）

韓國瑜27日赴澎湖馬公參加「2019冬暖澎湖泳出健康」開幕儀式，底下一名15歲的陳姓同學鳴槍時故意摀住耳朵，露出一臉相當不以為然的表情。陳同學表示，自己是澎湖人是特地過來觀禮的。

看著受支持者擁戴的韓國瑜以及在台底下高喊著「凍蒜」的韓粉們，他認為，「任何政治都應該理性對待，但是他說了他不會溜之大吉，他不會怎樣他都做了，光是這一點我就很賭爛他，除非他現在要退出2020的總統選舉，不然我此生是不會再支持韓國瑜。」

陳同學最後甚至向記者行禮致意，感嘆「辛苦了，遇到腦弱電波，你們還不能摀耳朵。」

▲眼鏡弟還向記者說「辛苦了」，並舉手敬禮。（圖／地方中心攝）

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