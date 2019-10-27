全球城市形象大使濟南體驗刀馬旦　生旦淨末丑難不倒台灣正妹柯純心

▲全球城市形象大使世界盃總決賽在濟南，佳麗先體驗當地風情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

第14屆全球城市形象大使世界盃總決賽，將在11月2日濟南奧林匹克體育中心舉行！51位参賽佳麗全成為濟南巿觀光大使！包括之前台灣賽區的冠軍17歲的柯純心，佳麗們也換裝戲袍，來體驗一次京劇魅力。

濟南旅遊局之前曾到高雄参訪交流，所以再一次碰上今年城市形象大使台灣賽區的冠軍柯純心，格外親切。同時柯純心也和各國佳麗遊大明湖，柯純心表示這次來到濟南真的很不一樣，過去對於這個城市的印象，僅有在歷史跟地理課本上了解，自己走了一趟，真的感受這個書香泉城的獨特魅力。

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▲全球城市形象大使世界盃總決賽在濟南，台灣區冠軍柯純心先體驗大明湖 。（圖／中華全球城市選拔協會提供）

▲全球城市形象大使世界盃總決賽在濟南，佳麗先體驗當地風情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

柯純心突然間就像是濟南的觀光大使說：「像是趵突泉名列濟南眾泉之冠，是泉城濟南的象征與標誌，是七十二名泉之冠、四大泉群之首，被譽天下第一泉，一半以上外地遊客都是衝著趵突泉來到濟南。而由省會大劇院、市圖書館新館、市群眾藝術館、市美術館構成的一院三館，則已成為濟南這座城市中嶄新的文化地標！」

▲全球城市形象大使世界盃總決賽在濟南，佳麗先體驗當地風情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲全球城市形象大使世界盃總決賽在濟南，佳麗先體驗當地風情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）