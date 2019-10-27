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嫩妹大膽求愛：我想要～男友秒亢奮「激烈滾床」！結束卻挨告　她憶事發經過

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▲▼性行為,性交易（示意圖／取自Pixabay）

▲他與13歲嫩女友滾床後挨告，女友求情「是我主動的」。（示意圖／取自Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名陳姓男子2017年時與年僅13歲的嫩女友小綠（化名）發生關係。東窗事發後，小綠趕緊為男友求情，表示當時是「我主動跟他說，我想跟他發生關係」，沒想到卻害了男友。法院決定輕判陳男有期徒刑1年7月。可上訴。

判決書指出，有毒品前科的陳男2017年12月間透過網路結識當時才就讀國中一年級的小綠，2人進而交往，4個多月後，2人在陳男租屋處發生關係。事後小綠的母親察覺有異狀，詢問女兒後才得知整件事情，氣得上警局報警提告。

陳男在法院審理時坦承，有與小綠發生性行為，但是在你情我願的情況下；小綠則在偵訊時表示，2人初識時就有告訴陳男自己才13歲，但回憶事件發生當下，她透露，「是我主動跟陳男說，我想跟他發生關係，他有同意」，強調2人是你情我願的。

台中地方法院審酌，小綠自願與陳男發生關係，事發時2人為男女朋友關係，且陳男坦承犯行，雙方也已經以5萬元的賠償金和解，認為陳男「情狀尚堪憫恕」決定減刑，判陳男有期徒刑1年7月。全案仍可上訴。

我該答應女友嗎？

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