要不到病床就罵人！他狠酸「難怪這麼胖」　護理師氣炸提告

▲劉男要求石姓女護理師提供病床給他姊夫使用遭拒，心生不滿辱罵她「爛人」。（圖／ET示意圖）

記者廖安莘／台南報導

台南市一名劉姓男子8月間在一間醫院急診室內，要求石姓女護理師提供病床給他姊夫使用，經護理師評估其姊夫當時身體狀況尚可，及考量須控管病床給實際需要的病患，因此只提供輪椅。對此，劉男心生不滿，更口出惡言公然辱罵她。台南地院審理後，依公然侮辱罪判處劉男拘役40日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，劉男（39歲）8月6日晚上8時許，於台南市一間醫院急診室內，要求該醫院人員提供病床給他姊夫使用。經石姓女護理師評估後，她認為劉男姊夫當時的身體與意識狀況尚可，及考量須控管病床給實際需要的病患，因此認為提供輪椅即可並拒絕劉男需求。

對此，劉男心生不滿，不顧當時正在幫其他病患檢傷的石女，刻意先持手機拍攝她，再公然以「態度傲慢」、「爛人」、「連一段路都不走，難怪這麼胖」等語辱罵她。事後，石女氣炸向警方報案並提告，警訊時，劉男否認犯行，他辯稱不清楚有無說到「爛人」一語。檢方依公然侮辱罪嫌將劉男起訴。

台南地院審理時，法官認為劉男以侮辱性言詞辱罵女護理師，不僅欠缺尊重他人人格法益的法治觀念，更破壞醫病關係，實屬不該。且審酌他犯後未坦承犯行，也沒有向護理師表達歉意，難認對自己的行為有深刻反省，因此依公然侮辱罪判處劉男拘役40日，得易科罰金，可上訴。

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