央視批CNN冰屍案「把人命當政治工具」：欠39死者家屬＋中國人一個道歉

▲央視認為CNN將移民死亡案件當成政治工具來評判中國。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）的貨櫃車藏屍事件引起全球關注，美國有線電視新聞網（CNN）最初報導，39名死者全是中國籍人士，不過警方事後調查發現，當中有部分人可能來自越南，越南政府目前也已接到12個家庭報案，因為他們懷疑親友在英國失蹤。大陸官媒《央視》對此批評CNN將39條性命當成政治道具，並要求相關記者向死者家屬和中國人道歉。

《央視》昨（26）日晚間在微博發文表示，「CNN帶著偏見報導世界早就不是新聞了，我們已經不是Be the first to know（第一個知道）了。CNN將39條性命當成政治道具，用以質問質疑中國之成就，這種荒謬、冷漠甚至噁心，把某些人披掛多年的『人權』、『人性』、『普世價值』拋到了爪哇島。」

《央視》再指，「CNN記者，你欠39個遇難者家屬一個道歉，欠中國人一個道歉！儘管你身上的欠帳已經夠多了。」據悉，CNN記者先前在大陸外交部例行記者會上提問，中方聲稱中華人民共和國成立70週年，取得巨大成就和進步，並且在本月初舉行相關慶祝活動，「但中國公民卻透過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？」

▼央視在微博上批評CNN做法。（圖／翻攝自微博）

這項問題一出，大陸外交部發言人華春瑩隨即回答，「你是CNN的吧？我覺得你提這個問題很不合時宜。而且你提這個問題其實對CNN沒有得分多少。我已經說了，我們正在與英國警方保持密切聯繫，英國警方表示仍然在核實遇難者身份，目前尚無法確認是否為中國公民。」

她接著說，「你剛才先入為主，你設定為就是中國，而且把這個案件和中國慶祝新中國成立70週年聯繫在一起，這個出發點是很有問題的，反映出你思想深處的一些問題，你到底希望得到什麼樣的答案呢？」

► 欸~妳過來一下！妳過來一下