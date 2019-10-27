90歲阿婆哭「只要700坐火車回故鄉高雄」　修車師給2千解釋…妻氣消：釋懷了

▲修車師傅給阿嬤1000元坐車、1000元買東西吃。（圖／示意照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名修車師傅給一名流淚說需要幫助的阿婆2000元，「我們有能力就是幫一點是一點。」原本太座很生氣，後來聽到先生的解釋之後，「我就釋懷了！」對此，許多網友大讚師傅太暖，「好心有好報，不管是不是被騙，至少妳老公是善良的。」

這名太座近日在「爆怨公社」臉書社團說，「我要抱怨我老公，雖然當下我是很生氣，覺得我的先生太好騙了，但是先生跟我說有量才有福，我就釋懷了！」

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根據原PO貼出她和老公的對話截圖，只見丈夫說，有一名高齡8、90歲的阿婆來工廠要錢，「流著淚說她只要700元坐火車回故鄉高雄」，看她很可憐；妻子回「騙子一堆，你不要輕易被騙，你拿多少給她」；丈夫說2000元和一堆銅板；妻子回「你白癡嗎，幹嘛給她這麼多錢？」

▼水電師傅說，「她已經這麼老了，就算騙，也不過是吃頓飯錢而已。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

丈夫說，阿婆說要坐公車去火車站，「所以我給她1000元坐車，1000元買東西吃，零錢給她坐公車」；妻子回「你跟她說請警察幫忙，看她怎麼說，如果說不用那她就有鬼」；丈夫說「我有說找警察，她說沒有用」；妻子問「如果她過幾天再來說要錢，你還要給她嗎？」

丈夫表示還是會給，「不管真的假的，她是有需要被幫助，因為她已經這麼老了，就算騙，也不過是吃頓飯錢而已。知道啦，我們有能力就是幫一點是一點。」妻子說，「騙子都會裝可憐，下次不要再這樣，錢不好賺。」

原PO回覆網友的問題指出，丈夫是獅子座，擔任修車師傅，「他自己賺他的，我自己賺自己的。反而先生有時候會給我零用錢，我們金錢分開管理的。」

對此，許多網友稱讚原PO丈夫是暖男，「原諒他吧⋯有愛心的人最可愛」、「好心人，妳嫁到好老公」、「因為老公善良，所以妳才選到他的，不是嗎」、「幫老公按個讚！做好事，積善緣。」

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