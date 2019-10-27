39凍屍案拖出中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」到英脫衣還債！

▲非法移民之路未知，但卻很多人不得已得踏上。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

英國爆發出疑似39名非法移民躲貨櫃車試圖入境後，移民問題再度浮上檯面，外界紛紛開始分析「究竟為了什麼原因，願意賣命躲在貨櫃中」。綜合外媒報導，英國一慈善機構主管哈德森（Sam Hudson）就表示，這些來自中國或東南亞的女性，有很多人是為了償還債務，而被賣到國外從事非法行業，目前政府與社福機構也努力拯救、了解整個情況。

移民不見得是為了更好生活，有時卻是不得已

英國2018年統計出至少有420名來自中國的女性，這些人因為家庭債務或是經濟需求，而被人口販子賣到國外，部分人在非法入境的過程中遭到阻擋，但仍有被成功入境的非法移民女性，被帶到當地的妓院、按摩店、美容院從事性服務的工作。

家庭幸福變成家庭悲劇，只能被迫扛起

在家庭觀念仍濃厚的亞洲，經濟就是靠夫妻一同扛起，哈德森表示，有幾位被救出的中國女性，因為丈夫吸毒、賭博，或是生病，讓經濟狀況陷入困頓，這時妻子甚至女兒可能出於自願或非自願，選擇到國外賺取更高的工資，但在沒有合法手續的情況下，從事非法工作的機率就更大。

▲為償還債務，女性通常被逼用身體還債。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

「我很怕，但我沒有辦法逃」

一名拘留者告訴「Women for Refugee Women」：「當我的丈夫開始毆打我，並用刀恐嚇我，要求一起償還債務，我開始害怕，更害怕那些討債集團的人，直到有一天，他們把我帶走，要我到國外工作償還債務。整趟旅程很糟糕，他們對我做了可怕的事情，到了英國一個人把我帶去跟一群女人關在一起」。

這名拘留者接著表示，「我以為我會被安排去打掃，沒想到卻是當妓女，一天至少要接10個男人，身心靈都生病了我只想結束這一切。」另一名女子則表示，自己是被關在小房間內，不斷會有男人進來強迫她發生關係，只要拒絕就會被毆打、三天沒有飯、水可以吃。直到1年後移民執法部門才破獲，這一切終於結束，但卻是另一個法律噩夢的開始。

就算被拯救了，然後呢？

哈德森表示，英國的移民政策其實有著相當大的問題，這些悲劇其實是可以被避免的，當這些中國婦女被拘留後，是可以公正、透明的保護她們，進一步改善對弱勢拘留者的支持。

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