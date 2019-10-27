刺青壯兵出獄「拍同志啪啪片」　片場閱鳥無數遭疑性向…女友狂挺：他直男！

▲丹尼爾拍攝同志成人片，女友堅持他是直男並支持。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

人若有前科，尋工作之路相對稍微困難，但英國這名前軍人在退伍後，因為超時開車導致入監服刑，出獄後因為工作一直不順遂，經過朋友介紹後決定拍攝同志成人片，沒想到一天1000英鎊（約台幣5萬元）薪資讓他重新生活，而女友也表示支持：「我男友絕對是100％直男！」

根據英國《太陽報》報導，來自英國威根（Wigan）的丹尼爾（Daniel McGraffin）從小就嚮往從軍，長大後確實也進入軍隊長達6年的時間，沒想到最後因為超時開車，被判「12個月牢獄」。出獄後的丹尼爾因為沒有讀太多書，也沒有特殊技能，最後只能在夜店擔任DJ和清潔工，甚至迷上了看成人片。

直到有一日，丹尼爾一名女粉絲表示，自己是在拍女同志成人片，不知道丹尼爾有沒有興趣拍攝男同志片，「就算是直男也沒有關係，因為都是用演的」。丹尼爾一開始被介紹到一間低成本的製片公司，拍一次短拍約750英鎊，之後他認為這是一個不錯的賺錢方式，所以找上有名的同志成人片製片公司（Lucas Entertainment）。

▲丹尼爾拍攝同志成人片，高工資展開新人生。

丹尼爾表示，「我有做過研究，異性的成人片賺頭確實比較少，同志片因為競爭低，所以相對片酬也比較高」。丹尼爾的女友弗雷雅（Freya）表示，雖然大家都說男友拍片之後「看起來有點娘娘的」，但相信男友絕對是直男，畢竟若是跟女性拍片，身為一個直男很容易就會動搖。

弗雷雅表示，男友工作回家後根本不會考慮「有帶把」的人，拍攝同志片相對出軌的風險也比較低。丹尼爾幽默的表示，雖然外面開始有人質疑他的性向改變，但這也表示他絕對是一個很棒的演員，而會這樣的懷疑的人也是因為他不懂拍攝的一些「小技巧」。