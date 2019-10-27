她籌44萬幫老公偷渡…抱兒淚喊已失聯一周！　越南總理下令全力調查

▲ 阮定徐被認為是此案死者之一。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國貨櫃車發現39具冰屍的案件震驚全球，可能有多名死者屬於越南籍。根據最新消息，越南男子阮定徐（Nguyen Dinh Tu，音譯）也可能是其中一名罹難者，他的妻子泣訴，她幾個月前曾幫他籌到1.1萬英鎊（約新台幣44.2萬元），讓他從德國偷渡到英國，但卻在21日突然失聯。越南總理阮春福現已下令各部會全力調查，限期11月5日匯報結果。

綜合每日郵報、越南快訊等外媒報導，目前死者國籍身分仍在確認當中，但據信許多人都是來自越南河靜省甘綠縣（Can Loc），被發現時身上穿的衣物非常少、甚至裸體，嘴巴有泡沫冒出，且車廂內部到處都是血手印。

「我在10月21日就聯繫不上他」，阮定徐妻子黃氏蒼（Hoang Thi Thuong）在家中抱著兒子含淚苦訴，在阮定徐的要求下，她在前幾個月曾經幫忙籌錢，費用大約是1.1萬英鎊，如今卻已與老公失聯，「我還有一大筆債務要還，已經沒有希望了，也沒有力氣去做其他事情。」阮定徐父親則說，經過身在英國的親友電話通報，阮定徐應該就在車上，「我到現在都還沒有兒子的任何消息。」

目前已有許多越南家庭稱親友在此案發生時失去聯繫，除了阮定徐之外，19歲的裴氏絨（Anna Bui Thi Nhung，音譯）與26歲女子范思達美（Pham Thi Tra My）也被認為是此案的罹難者。

所有遺體已轉往醫院進行驗屍程序，國籍身分仍在確認當中，越南駐英國大使陳玉安（Tran Ngoc An）除了在25日致電英國內政大臣之外，也與相關人員會面。只不過，現階段能夠確認身分的資料證件極少，據傳英國警方將提供指紋給越南當局，藉此確認死者身分。

「你們一定要調查，查清楚越南公民被非法帶到海外的案件，嚴格處理當中的非法情事」，越南總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）下令各部會全力調查，同時指示越南駐英國大使館密切關注此案，協助英國政府確認死者身分，相關單位必須在11月5日之前匯報最新消息。

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▼ 所有死者的遺體已轉往醫院進行驗屍程序，國籍身分仍在確認當中。（圖／路透社）