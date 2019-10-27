　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

付30年薪水出國→塞進卡車成屍　越南人賭命偷渡只為寄錢回家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼越南安城縣，民眾為貨櫃冰屍受難者祈福。（圖／路透） 

▲越南民眾哀悼貨櫃冰屍受難者。（圖／路透）。（圖／路透）

記者丁維瑀／編譯

英國貨櫃車凍屍案還有許多真相未解，目前多個越南家庭聲稱家人可能是罹難者之一，英警也改變說詞，強調結果出爐前不會再公布死者國籍。為何越南人甘願冒險偷渡到國外？BBC引述專家說法分析出數個原因，「如果來到英國，他們知道就有可能找到工作，或許可以寄很多錢回家。」

為什麼離開越南

BBC越南部負責人阮江（音譯，Giang Nguyen）表示，越南是個蓬勃發展的經濟體，但並非所有人從中受益，另外該國還有嚴重勞動力過剩的問題。根據聯合國（UN）數據，雖然越南大幅減少貧困情形，不同族群與地區卻出現不平等問題。

胡志明市反人口販運專家武米米（音譯，Mimi Vu）認為，多數前往歐洲與英國的越南移民，實際上只來自少數幾個特定省份，「這些區域過去幾十年有個傳統，移民為了找工作並寄錢回家，透過合法或非法途徑到海外。」

觀察過去10年情形，前往英國的越南移民最初來自海防市（Hai Phong）與廣寧省（Quang Ninh）。到了近期，從義安（Nghe An）、廣平（Quang Binh）、河靜（Ha Tinh）出發的非法移民人數增加，這些地區相對貧窮。

為什麼挑中英國

根據估計，越南每年有1.8萬人偷渡到歐洲，但每年前往美國的卻不到1000人。牛津布魯克斯大學政治社會學講師巴伯（Tamsin Barber）還觀察到，對於越南移民來說，英國可能是歐洲中最受歡迎的目的地，這些人認為可以在英國找到工作，寄錢給家人。

▲▼英國貨櫃箱屍案，現場有民眾自發為罹難者獻花。（圖／路透）

▲英國貨櫃箱屍案震驚各界。（圖／路透）

抵達英國的越南人也能尋求網路的幫助，詢問有關住宿與就業問題，這個對他們來說嶄新的國家，在餐廳、美甲沙龍店甚至是非法的大麻產業都有人力需求。而從英國回國的越南人受訪時，還能發現他們曾從事農業、漁業等領域，也有一些臨時工或選擇經營小型企業，當然，也有人找不到工作。

花費多少

武米米表示，如果是較貧窮的越南人，可以選擇支付7800到1.1萬英鎊之間（約台幣30到45萬），當然過程也會更加艱難，可能得在夜間徒步穿越森林；至於負擔較多錢的移民，則可以用3.1萬到3.9萬英鎊（約台幣120到150萬元）的價格換來搭飛機出國。

雖然3萬英鎊相當越南農村地區人民約30年的工資，但武米米表示，有些家庭認為這樣的代價是值得的，可以讓孩子擁有更好的生活，「越南的文化非常以家庭為中心，一切都是為了家人。」

根據聯合國資訊，越南移民每年可替走私者帶來2.3億英鎊（約台幣90億）的收入。許多想離開的人還會向家人或熟識的夥伴借錢，甚至使用非法借款途徑，若是旅途失敗，他們可能還會再次出發，這是唯一能收回錢的方法。

巴伯表示，有人會透過出售土地或財物來籌錢，這些越南家庭承受巨大風險，真的相信這是把家人送到國外賺錢的唯一機會。

如何抵達英國

根據獨立反奴隸制度專員研究，負責走私的「代理人員」提供兩種服務，分別是高級與經濟實惠型；前者主打最直接的路徑、承受最小的風險，在其中一個案例中，潛在的移民會獲得商務簽證申請文件，還能坐上直飛巴黎的航班，直到抵達英國前他們都會處在安全的地方。

如果選擇較便宜的方案，這些人則可能要花費好幾個月時間才抵達英國。然而，武米米表示，無論選擇哪個項目，最終還是會到達邊界，並被塞進卡車或是渡輪內部。

報導指出，多數抵達歐洲的越南公民會先到俄羅斯，接著再經由東歐前往目的地。過去許多人口販運的受害者告訴警方，他們沿途會經過中國。事實上，中國、法國、俄羅斯、德國與波蘭都是越南人常見的過境地點之一。

▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）

▲39具屍體藏在貨櫃車廂。（圖／路透）

不幸的是，許多人停在烏克蘭或波蘭期間，會被要求在剝削的情況下工作，這些錢是為了出發前往下一個地點，也有可能流入人蛇集團的口袋。

最後一段旅程可能會來到法國，潛在移民付錢給人口販子，以便藏身在卡車內部的秘密隔間，或者趁司機不注意時躲進去。近期由英國內政部資助的一份報告還顯示，不管是遭到販運或自願出走，都很容易在旅程中受到剝削，尤其女孩特別容易遭遇傷害。

►39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬…帶臥底記者原路偷渡進英國！

►她籌44萬幫老公偷渡…抱兒淚喊已失聯一周！　越南總理下令全力調查

 
ET快訊
新竹18歲少女深夜打工返家　彎道超車打滑「撞電線桿再反彈」身
槍擊現場畫面曝光！德州返校派對多人中彈2死
父失能母失明！單親爸「6口住破屋」飆淚...女兒吐9字眾人鼻
謝震武才痛罵韓國瑜　老婆李月娥辭台中市政顧問
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／德州校園派對多人中彈2死！　槍擊現場畫面曝光

校長摸了我！19歲少女指控性騷「慘遭淋油燒死」　死前苦喊：我要戰鬥到底

39凍屍案拖出中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」到英脫衣還債！

美再制裁禁航班飛古巴…首都哈瓦那除外！　外交官強硬回擊：不讓步

美軍突襲！巴格達迪帶家人逃往土耳其失敗…引爆自殺背心　DNA鑑定身分中

這張寶可夢卡片600萬成交！　全球僅39張「皮卡丘手握畫筆」超稀有

付30年薪水出國→塞進卡車成屍　越南人賭命偷渡只為寄錢回家

刺青壯兵出獄「拍同志啪啪片」　片場閱鳥無數遭疑性向…女友狂挺：他直男！

北韓撂話「川金親密關係年底到期」　金英哲：美國用狡猾手段孤立我們

腦癌父苦等「見新生女兒最後一面」...擁抱妻女後離世　網全哭瘋

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

快訊／德州校園派對多人中彈2死！　槍擊現場畫面曝光

校長摸了我！19歲少女指控性騷「慘遭淋油燒死」　死前苦喊：我要戰鬥到底

39凍屍案拖出中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」到英脫衣還債！

美再制裁禁航班飛古巴…首都哈瓦那除外！　外交官強硬回擊：不讓步

美軍突襲！巴格達迪帶家人逃往土耳其失敗…引爆自殺背心　DNA鑑定身分中

這張寶可夢卡片600萬成交！　全球僅39張「皮卡丘手握畫筆」超稀有

付30年薪水出國→塞進卡車成屍　越南人賭命偷渡只為寄錢回家

刺青壯兵出獄「拍同志啪啪片」　片場閱鳥無數遭疑性向…女友狂挺：他直男！

北韓撂話「川金親密關係年底到期」　金英哲：美國用狡猾手段孤立我們

腦癌父苦等「見新生女兒最後一面」...擁抱妻女後離世　網全哭瘋

「坐後座繫安全帶卻喪命」賴溪松胞妹不能接受　肇事司機5萬交保

貧窮線公布！貧戶比前3縣市「雙東+彰化」　每百人有近8個低收戶…關鍵曝

《誰先愛上他的》老公沒死會怎樣？金馬認證「勁爆同志片」一開賣秒殺

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送他到樓下...按下對講機放心了

蔡淑臻10年來最短髮「耳下2公分」　大嗑台南肉圓「豪爽做自己」

中信盃黑豹旗／提早2年參賽　林凱堉打回隊史第1分

18歲少女深夜打工返家　疑彎道超車打滑「撞電線桿再反彈」不治亡

有透明分泌物是正常的嗎？從味道、量、狀態分辨「4種異常」

查普曼成洋基第2位李維拉獎得主　哈德連莊霍夫曼獎

網美景點潮境公園海域驚見翻船！　「船長+4釣客」驚慌狂游爬上船底

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「死者國籍逆轉」

白宮：川普將發表重大聲明

英25歲司機被控39項罪！20死者恐持偽中國護照

39冰屍翻案？　越南14家屬報失蹤

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

身中16槍　猛哥徒步3km就醫

他分享「裝修失敗的房」　網一看狂讚

獨居婦倒浴室　姪女15年後發現變木乃伊

快訊／伊斯蘭國領袖傳身亡！

越家屬曝：超過100人一起偷渡進英國

父母月賺1萬讓女兒赴英　見簡訊崩潰

更多熱門

相關新聞

代夫出征！李佳芬：台灣經濟奇蹟會再來

代夫出征！李佳芬：台灣經濟奇蹟會再來

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬「代夫出征」，走訪東南亞尋求僑胞支持，25日抵達越南後，參訪台商興建的醫院，26日上午到位於隆安省的昶勇集團，接著拜訪越南知名台商富美興集團，下午參觀富美新興市鎮，晚上則參加後援會造勢活動，她在致詞時表示，感謝台商在海外的努力，相信台灣的經濟奇蹟會再一次的到來。

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

比利時再破獲2卡車塞滿20移民

比利時再破獲2卡車塞滿20移民

籌44萬幫老公偷渡卻失聯　她抱兒泣訴

籌44萬幫老公偷渡卻失聯　她抱兒泣訴

才剛PO：快到了　19歲越南女慘死冰櫃

才剛PO：快到了　19歲越南女慘死冰櫃

關鍵字：

越南英國移民偷渡東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

茵芙迪士尼看清男友　回國秒提分手！

必吃焗烤鹹派！淡水唯美玻璃屋餐館

韓男星趕回台喝喜酒卻被長輩臭罵

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

省121元　麥當勞輕奢華餐點法曝

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

90歲嬤哭「只要700元」　修車師給2千解釋…妻：釋懷了

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面