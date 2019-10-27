付30年薪水出國→塞進卡車成屍　越南人賭命偷渡只為寄錢回家

▲越南民眾哀悼貨櫃冰屍受難者。（圖／路透）。（圖／路透）



記者丁維瑀／編譯

英國貨櫃車凍屍案還有許多真相未解，目前多個越南家庭聲稱家人可能是罹難者之一，英警也改變說詞，強調結果出爐前不會再公布死者國籍。為何越南人甘願冒險偷渡到國外？BBC引述專家說法分析出數個原因，「如果來到英國，他們知道就有可能找到工作，或許可以寄很多錢回家。」

為什麼離開越南

BBC越南部負責人阮江（音譯，Giang Nguyen）表示，越南是個蓬勃發展的經濟體，但並非所有人從中受益，另外該國還有嚴重勞動力過剩的問題。根據聯合國（UN）數據，雖然越南大幅減少貧困情形，不同族群與地區卻出現不平等問題。

胡志明市反人口販運專家武米米（音譯，Mimi Vu）認為，多數前往歐洲與英國的越南移民，實際上只來自少數幾個特定省份，「這些區域過去幾十年有個傳統，移民為了找工作並寄錢回家，透過合法或非法途徑到海外。」

觀察過去10年情形，前往英國的越南移民最初來自海防市（Hai Phong）與廣寧省（Quang Ninh）。到了近期，從義安（Nghe An）、廣平（Quang Binh）、河靜（Ha Tinh）出發的非法移民人數增加，這些地區相對貧窮。

為什麼挑中英國

根據估計，越南每年有1.8萬人偷渡到歐洲，但每年前往美國的卻不到1000人。牛津布魯克斯大學政治社會學講師巴伯（Tamsin Barber）還觀察到，對於越南移民來說，英國可能是歐洲中最受歡迎的目的地，這些人認為可以在英國找到工作，寄錢給家人。

▲英國貨櫃箱屍案震驚各界。（圖／路透）



抵達英國的越南人也能尋求網路的幫助，詢問有關住宿與就業問題，這個對他們來說嶄新的國家，在餐廳、美甲沙龍店甚至是非法的大麻產業都有人力需求。而從英國回國的越南人受訪時，還能發現他們曾從事農業、漁業等領域，也有一些臨時工或選擇經營小型企業，當然，也有人找不到工作。

花費多少

武米米表示，如果是較貧窮的越南人，可以選擇支付7800到1.1萬英鎊之間（約台幣30到45萬），當然過程也會更加艱難，可能得在夜間徒步穿越森林；至於負擔較多錢的移民，則可以用3.1萬到3.9萬英鎊（約台幣120到150萬元）的價格換來搭飛機出國。

雖然3萬英鎊相當越南農村地區人民約30年的工資，但武米米表示，有些家庭認為這樣的代價是值得的，可以讓孩子擁有更好的生活，「越南的文化非常以家庭為中心，一切都是為了家人。」

根據聯合國資訊，越南移民每年可替走私者帶來2.3億英鎊（約台幣90億）的收入。許多想離開的人還會向家人或熟識的夥伴借錢，甚至使用非法借款途徑，若是旅途失敗，他們可能還會再次出發，這是唯一能收回錢的方法。

巴伯表示，有人會透過出售土地或財物來籌錢，這些越南家庭承受巨大風險，真的相信這是把家人送到國外賺錢的唯一機會。

如何抵達英國

根據獨立反奴隸制度專員研究，負責走私的「代理人員」提供兩種服務，分別是高級與經濟實惠型；前者主打最直接的路徑、承受最小的風險，在其中一個案例中，潛在的移民會獲得商務簽證申請文件，還能坐上直飛巴黎的航班，直到抵達英國前他們都會處在安全的地方。

如果選擇較便宜的方案，這些人則可能要花費好幾個月時間才抵達英國。然而，武米米表示，無論選擇哪個項目，最終還是會到達邊界，並被塞進卡車或是渡輪內部。

報導指出，多數抵達歐洲的越南公民會先到俄羅斯，接著再經由東歐前往目的地。過去許多人口販運的受害者告訴警方，他們沿途會經過中國。事實上，中國、法國、俄羅斯、德國與波蘭都是越南人常見的過境地點之一。

▲39具屍體藏在貨櫃車廂。（圖／路透）



不幸的是，許多人停在烏克蘭或波蘭期間，會被要求在剝削的情況下工作，這些錢是為了出發前往下一個地點，也有可能流入人蛇集團的口袋。

最後一段旅程可能會來到法國，潛在移民付錢給人口販子，以便藏身在卡車內部的秘密隔間，或者趁司機不注意時躲進去。近期由英國內政部資助的一份報告還顯示，不管是遭到販運或自願出走，都很容易在旅程中受到剝削，尤其女孩特別容易遭遇傷害。

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