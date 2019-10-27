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39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬…帶臥底記者原路偷渡進英國！

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▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）

▲英國貨櫃車箱屍案震驚全球。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

英國39死貨車廂屍案，爆發之後移民問題也隨之再度受到重視，外界對於人蛇集團的好奇也提高。英媒《每日郵報》就派出臥底記者在臉書上找到一名「英國的阿爾巴尼亞人」，希望可以了解到人蛇集團的販運人口的運作，在臥底記者提出「是不是有可能死亡？」該名人口販子則冷笑說「那39個人會死根本就跟抽到大獎一樣的好運氣」。

根據英國《每日郵報》報導，臥底記者循線找到臉書專頁「英國的阿爾巴尼亞人」，與一名假名「Kace Kace」（真名為艾哈麥迪Kastrijot Ahmati）的男子接洽。艾哈麥迪提到自己過去就是透過貨車走私來到英國，而總共花費約為14000英鎊（約台幣54萬元），過程相當順利。

艾哈麥迪對臥底記者表示，這次的英國貨車案所走的路線，如果他願意同樣可以安排那樣的路線。而在記者提出「我想要帶上一個家人一起」時，艾哈麥迪則回答：「當然沒有問題，但必須跟其他要移民的人一起行動，因為這樣我們才有賺頭」。而記者再說出自己擔心在路途上，可能會有生命安全的問題，艾哈麥迪一陣冷笑後回答「你知道嗎？那39個人的死亡，幾乎就跟中獎一樣幸運」。

▲外國記者找到阿爾巴尼亞人口販子，他笑稱39死的案子根本跟中獎一樣幸運。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲外國記者找到阿爾巴尼亞人口販子，他笑稱39死的案子根本跟中獎一樣幸運。（圖／翻攝自當事人臉書）

此外艾哈麥迪也提到，從比利時出發到英國可能需要12～16小時，具體時間說不定，因為需要看渡輪是否會延遲，「而這一切的安排已經是最簡單的方法」。

經過調查，艾哈麥迪聲稱自己是從貨車上到英國的阿爾巴尼亞人，目前正從事相關人口販運的工作，而在報導出來後，艾哈麥迪則立刻刪除自己在臉書上的頁面，並對於自己的行為、工作內容皆否認。英國內政部移民執法官伍德（David Wood）表示，阿爾巴尼亞的人口販子已經擴大到有所謂的「代理商」，並將來自中國、阿富汗、伊拉克、南美洲、印度等地想要移民者安排行程，而話術則是：「英國，是一個充滿希望跟豐富人生的地方」。

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