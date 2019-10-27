家裡欠債…越女為5萬月薪冒險偷渡　父遺照前上香：她總是想著家人

▲范思達美據悉在生前傳了最後一封訊息給家人。（圖／翻攝自Twitter／@HoaNghiem3）



記者丁維瑀／編譯

雨水打在越南河靜省元鎮（Nghen）一處住家屋頂，家人們拿著香，哀傷看著26歲女子范思達美（Pham Thi Tra My）的相片。范思達美被家屬認為是英國凍屍案中其中一名罹難者；她的父親感嘆，女兒總是全心想著家人，為了幫家裡還債，才會出發前往英國。

父親范文辛（音譯，Pham Van Thin）接受英國天空新聞台（Sky News）報導，他說女兒范思達美心地善良，真的很關心家人，「她把家庭放在第一位，不會考慮自己」、「我們都很震驚，我無法說明我的痛苦與崩潰般的感覺」。英國警方目前持續調查貨車中39具屍體身分，范思達美被她的家人認為她當時也在車內。

范文辛拿出手機，疑似是范思達美生前最後一封訊息，內容寫著「爸媽對不起，我出國的方法沒有成功，我愛你們，我不能呼吸，快要死了」。另外，訊息還可見到范思達美打出住址，有可能是她想要屍體被埋葬的地點。

報導指出，范思達美到英國的計畫是在美甲店工作，她猜想每月可以賺到1300到2000英鎊（約台幣5萬到7.8萬），到時再把錢寄回家。聽聞這個想法，范文辛起初其實不願讓女兒離開，「我們試圖說服她不要，對她這樣的女孩來說，旅程會非常艱困。」

▲39具屍體被發現在貨櫃車廂。（圖／路透社）



根據父親說法，范思達美當時說她一定要去英國，如果她留在原地，家裡就會因為原本的巨額債務陷入非常困難的處境，「所以她決定冒險出發。」如今，沒有訊息再傳來，范思達美的母親難過到幾乎不能行動，范文辛則說「按照我們掌握到的，沒有希望」、「我們主要的期望是能盡快把女兒帶回家」。

據了解，范思達美本月3日離開家鄉前往河內，接著經過中國、法國，每個不同地點都會有不一樣的偷渡人員接應，她的家人為此總共支付3.1萬英鎊（約台幣120萬元）。然而，人沒有傳來好消息，哀傷的一家人只能在范思達美照片前上香。

英國艾塞克斯郡（Essex）一輛冷凍貨櫃卡車23日凌晨被發現藏有39具屍體，當地警方最初認定死者全為中國公民，不過國籍可能轉換，已有至少14個越南家庭通報家人失聯。

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