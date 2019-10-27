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華聞快遞／上海新增「夜市示範街」　拓展夜經濟消費

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▲▼上海市正發展「夜經濟」。（圖／CFP）

▲上海市正發展「夜經濟」。（圖／CFP）

《上海》上海新增「夜市示範街」　拓展夜經濟消費

上海市商務委員會最新消息指出，26日，位於上海中心城區的兩條夜市示範街—新天地湖濱路活力街區、靜安寺安義夜巷正式亮燈開放。連同外灘、豫園、徐家匯等一大批原有的夜間經濟活力街區，上海已準備好一個巨大的「不夜」消費體驗空間。（中新社）

《海南》台資企業幫助海口市永興鎮美麗鄉村建設

為實現鄉村振興，推動美麗鄉村休閒旅遊，海南省海口市永興鎮政府委託台資企業海南阿凡達人力資源服務股份有限公司，開展美麗鄉村全域旅遊產業輔導及技能培訓計劃。（中新社）

《吉林》吉林：遠程醫療服務網路全覆蓋　讓基層醫院受益

近日，吉林省人民醫院與遠在200多公里外的大安市第一人民醫院通過遠程醫療服務網路，進行了一場遠程病理診斷。大安市第一人民醫院病理科利用快速病理切片掃描設備，將放大300倍的圖像回傳給吉林省人民醫院病理科，進行快速病理診斷。（新華網）

《四川》四川省城鎮新增就業85.5萬人

四川省人社廳相關負責人表示，前三季，全省主要經濟指標穩定增長，就業規模持續擴大，就業結構進一步優化，全省實現城鎮新增就業85.5萬人，完成全年計劃的100.6%；城鎮失業人員再就業22.9萬人，完成全年計劃的104.2%；就業困難人員就業7.7萬人，完成全年計劃的128.7 %；城鎮登記失業率3.49%，低於全國0.12個百分點，同比下降0.06個百分點。（新華網）

▼四川省。（圖／CFP）

▲▼四川省。（圖／CFP）

《山西》山西啟動數字房產系統建設　「一張網」覆蓋樓市監管全領域

山西省住房和城鄉建設廳指出，山西省正式啟動「數字房產」系統建設，該系統功能覆蓋房地產市場監管全領域，將進一步強化房地產市場監管，防控房地產市場風險。（中新社）

《大連》大連：2020年起實施統一城鄉居民醫保制度

大連市人民政府新聞辦公室近日指出，大連市從2020年1月1日起，將全面實施統一的城鄉居民醫保制度。個人繳費標準2020年度成年居民為每人370元（人民幣，下同），未成年居民和大學生為每人280元。（新華網）

《青海》北京大興—西寧航線首飛

中國東方航空大興機場換季轉場記者會上表示，東航將在2019-2020年冬春航季至少平移在京運行總量10%的航班量至大興機場，北京大興-西寧航線作為首批轉場的11條航線、22個航班之一，於今（27）日進行首飛。（新華網）

《重慶》明日起重慶機場將執行冬航季航班

重慶江北國際機場指出，27日起，重慶機場開始執行2019年冬航季航班計劃，換季後各大航空公司每週在重慶機場投入的航班總量將達6400班，將新開到北京大興、張家口、岳陽等地的航班。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

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