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21歲女腹部劇痛求診…醫手術竟挖出「直徑7cm畸胎瘤」傻眼：還長毛髮+牙齒

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▲▼21歲女腹部劇痛…醫竟挖出「畸胎瘤」。（圖／CFP）

▲21歲女孩腹部疼痛長達一段時間，沒想到竟然藏了一顆「畸胎瘤」。（左圖／CFP，右圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

許多人腹痛時大多會選擇上廁所或是吃藥忍過去，殊不知這是身體發出的警訊。大陸一名21歲女孩小美（化名）就碰到類似狀況，不過腹痛卻持續了一段時間未見好轉，她只好趕緊到武漢大學人民醫院就診。醫療團隊檢查發現，小美的左側卵巢有一個大約直徑7公分的囊腫，便透過手術切除，不料剖開囊腫一看，卻意外發現類似胚胎的組織，而且還長出了毛髮和牙齒等物質！

▼醫療團隊趕緊為小美動刀。（圖／CFP）

▲▼21歲女腹部劇痛…醫竟挖出「畸胎瘤」。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，小美最近一段時間經常感覺左下腹疼痛，接診的醫師張燕檢查後表示，小美左側卵巢有個直徑7公分左右的囊腫，需盡快手術切除。雙方最終決定在上週動刀，並且順利取出囊腫。張燕為了一探究竟，便將囊腫切開，卻發現一個類似胚胎的組織，其中還有毛髮、脂肪、牙齒等物質。張燕立刻推斷，這是一個「畸胎瘤」（Teratoma），手術後的病理檢查也證實，這是一個「卵巢成熟型畸胎瘤」（良性腫瘤）。

張燕表示，「畸胎瘤」聽起來很可怕，很多人會誤認為是怪胎，但其實「畸胎瘤」只是生殖細胞腫瘤中常見的一種，與胎兒沒什麼關係；大多數畸胎瘤並沒有什麼症狀，但當其生長過大時，就會有腹脹、輕度腹痛及壓迫症狀，當畸胎瘤發生扭轉時，就會出現絞痛、噁心、嘔吐等情況。

▼「畸胎瘤」含有毛髮和牙齒等物質。（圖／翻攝自微博）

▲▼21歲女腹部劇痛…醫竟挖出「畸胎瘤」。（圖／翻攝自微博）

由於畸胎瘤沒有明顯臨床症狀，大多數的人都是靠著超音波體檢中偶然發現的。張燕提醒，定時體檢很重要，畸胎瘤一旦確診，須儘早手術切除。據悉，手術後第1天，小美的腸道功能就恢復良好，幾乎沒有疼痛感，同時可以下床活動，3天後就順利出院了。

報導提到，雖然畸胎瘤中一個胎字讓人聯想起懷孕，但其實和懷孕沒什麼關係，與結不結婚、有沒有性生活沒有關係；畸胎瘤就是患者自身的腫瘤，來自於患者本身的細胞，在沒有受精的情況下，人體的原始生殖細胞也可能發生異常分化，同樣分化成外胚層、中胚層和內胚層三種組織，但最終不能分化成完整的器官，從而形成腫瘤，這就是畸胎瘤。

▼畸胎瘤好發在年輕女性身上。（示意圖／CFP）

▲▼腹痛。（示意圖／CFP）

腫瘤當中會有毛髮、油脂、皮膚、牙齒、骨片等外胚層成份，也可能有中胚層或內胚層組織，例如肌肉、胃腸、甲狀腺組織。專家表示，從性別上，畸胎瘤多發生在女性身上，男性也有機率發生畸胎瘤，但很罕見；從部位上，以卵巢為最常見的發生部位；以年齡來說，畸胎瘤既可發生於年輕女性，亦可見於老年婦女，該病好發於30歲以下的女性。

專家再稱，畸胎瘤有良性、惡性之分，但97%左右的畸胎瘤為良性畸胎瘤，腫瘤內的組織分化很成熟，代表腫瘤是良性的；如果分化不成熟，就是惡性。

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