全台首座水平旋轉橋「船來自動分開」　高雄駁二大港橋預計年底完工

▲大港橋全長110公尺，中柱宛如巴黎鐵塔。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

民眾來到高雄駁二特區，想要從輕軌駁二大義站走到蓬萊倉庫群，得先繞過駁二、香蕉碼頭，光走路就得花20到25分鐘。而「大港橋」即將在年底完工，路程大幅縮短僅需花3分鐘，加上是「全台首座水平旋轉橋」，能自動分開讓船通過，讓遊客相當期待。

大港橋橋身白色、中柱宛如巴黎鐵塔，加上曲線屋頂很有設計感。高雄港務公司表示，大港橋全長110公尺，橋面寬度因設計因素從5到11公尺不等，可提供550人同時通過，這是亞洲最長的跨港旋轉橋，也是台灣第一座水平旋轉橋。

請繼續往下閱讀...

▼大港橋完工示意圖。（圖／高雄港務公司提供）

▲▼大港橋是台灣第一座水平旋轉橋，可讓船通過。（圖／東森新聞）

所謂的水平旋轉橋是指當船隻要通過時，橋身就會進行旋轉讓出航道，船隻通過後再旋轉歸位。一名遊客說，「橋這種東西，大家就覺得只是過馬路，但它有旋轉的話，看船渡過，畢竟就是新的指標。」

大港橋緊臨輕軌駁二大義站，民眾想走到蓬萊倉庫群都得先經過駁二、香蕉碼頭，光走路就得花20到25分鐘。但大港橋蓋好之後，從駁二大義站走到蓬萊倉庫群僅需3分鐘。一名遊客說，如果剛好有橋可直接過，增加便利性，「它又會旋轉會增加賣點。」

對於大港橋年底完工，民眾相當期待，未來就可以省下更多的路程，將駁二特區、棧貳庫、蓬萊港區等串聯在一起，形成更龐大的觀光廊道。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

▲▼大港橋預計年底完工，從輕軌駁二大義站走到蓬萊倉庫群只要3分鐘。（圖／東森新聞）