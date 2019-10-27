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人妻原諒「丈夫偷腥」卻患恐怖症狀…一天用光2.5kg洗衣粉：想擺脫骯髒感

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▲▼洗衣。（圖／CFP）

▲原諒丈夫的不忠後，范女每天開始瘋狂清潔。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名范姓女子半年前發現丈夫在外偷腥，雖然最後選擇原諒並重新接納對方，但從那時候開始，她為了擺脫不忠的骯髒感，罹患嚴重的「強迫症」，原本只是反覆清洗床單，到後來一天清洗兩遍衣服，最終清潔範圍和種類逐漸加大，一天耗掉整袋2.5公斤的洗衣粉，她才驚覺不對，趕緊到精神科就診。

綜合陸媒報導，家住浙江省的42歲范姓人妻在半年前發現丈夫外遇，雖然最終還是原諒對方，並且讓對方回歸家庭，但是她卻得了像是潔癖般的「強迫症」，不斷清洗床單衣物，只為擺脫骯髒感。范女透露，親人得知這一切後並未勸阻，認為只是她愛乾淨的表現而已，但是她清洗的範圍和種類卻逐漸擴大，誇張到一天就用光了整袋2.5公斤的洗衣粉。

▼洗衣服成了擺脫骯髒感的抒發管道。（示意圖／CFP）

▲▼洗衣。（圖／CFP）

報導指出，范女每天都在做大量清潔工作，最後疲憊地倒到洗衣機旁睡著，這才意識到事情的嚴重性，趕緊到浙江醫院三墩院區精神衛生科求診。醫生表示，患者行為被判定是強迫症的一種－「強迫清洗」，「像這樣生活節奏快、壓力大而罹患強迫症的患者越來越多，建議如果出現類似的症狀應該盡早就醫。」

據悉，強迫症是強迫性精神官能症的簡稱，是屬於焦慮症的一種，罹患該症狀的人會陷入一種無意義、令人沮喪的重複想法和行為當中，並且難以擺脫，倘若不加以治療，將會影響工作、課業表現，甚至是日常生活。

▼范女一天就耗光整袋2.5公斤洗衣粉，這才趕緊就診。（圖／CFP）

▲▼洗衣粉。（圖／CFP）

不少網友看完後紛紛回應，「可憐的女人，何苦用這種方式懲罰自己」、「老公在外跟別人恩愛，妳卻用洗衣粉傷害自己的手？」、「做喜歡的事，吃美食、看電影、好好打扮自己，轉移注意力吧」、「離婚吧，這樣的生活壓力太大了」、「出軌幹嘛還原諒？一切都是自己選的」、「還以為老婆把洗衣粉加進湯裡給老公喝，唉」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

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