影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

記者朱世凱／綜合報導

安徽省阜陽市一名男孩近日持著水果刀坐在大樓27樓邊緣，想藉此了結自己的性命。男孩表示，自己和阿公阿嬤一起生活，爸媽則是長年在外工作，最近學校舉辦了家長會，爸媽答應他會出席，沒想到最後卻食言，他絕望之下才如此。消防人員得知消息後，立刻趕到現場安慰，並且使出一絕招，讓男孩順利打消輕生念頭。

▼男孩手持水果刀，難過地望著大樓底下。（圖／翻攝自澎湃視頻）

據《澎湃新聞》報導，穿著紅衣黑褲的男孩當時坐在大樓27樓的外側，一旁毫無防護設施，只要一個側身便會摔得粉身碎骨。消防人員通知家長後才知道，原來是因為爸媽答應男孩會出席學校的家長會，但是最後卻沒有履行承諾，才會讓孩子做出不智之舉。

▼消防人員到場安慰，卻仍舊無法勸服。（圖／翻攝自澎湃視頻）

影像顯示，男孩情緒低落地拿著水果刀，低頭望向大樓底下不說半句話；消防員則不斷勸導，「不然這樣吧，來消防隊玩玩，不上課總行吧？」、「咱們都是男子漢，聽話，上來吧」、「你媽媽說她下次一定會參加，老師和學校那邊我們都會去幫忙說話的，好嗎？」但男孩卻一動也不動，好像再也不相信大人的承諾一般。

▼最後消防員提議讓家長寫下協議，男孩才願意從27樓外頭爬回大樓內。（圖／翻攝自澎湃視頻）

直到消防員最後說，「我叫你爸媽和你寫書面協議，然後請警察作證，可行啊？」男孩這才點頭答應，並且同意讓消防員爬到大樓外進行救援，順利讓驚險事件平安落幕。不少網友看完後都說，「他應該累積很多失望吧，不然不會突然這樣」、「家長的陪伴也是很重要的」、「雖然拿命威脅父母的做法很糟糕，但父母說謊做了壞榜樣也好不到哪」、「別以為孩子還小，很多事都會記在心裡的」、「我懂一個人長大的感覺…」。

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