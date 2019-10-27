我們要獨立！加泰隆尼亞35萬人湧巴塞隆納街頭　舉旗吶喊：西班牙滾出去





▲加泰隆尼亞示威民眾26日湧入首府巴塞隆納，高舉獨立旗幟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙北部加泰隆尼亞自治區示威持續，民眾在9名獨派領袖被判入獄後上街抗議，到了當地時間26日，至少35萬人湧入巴塞隆納市中心進行大規模抗議，要西班牙政府「滾出去」。

BBC報導，支持加泰隆尼亞獨立的示威民眾26日舉著獨立旗幟，不斷湧入首府巴塞隆納，龐大人流行經仍在建設中的聖家堂（Sagrada Familia），而聖家堂當天也不開放遊客參觀。巴塞隆納警方並未主動採取任何行動，並表示估計遊行人數約35萬人。

▲示威民眾朝警車丟七彩塑膠球。（圖／路透）

事件在當天傍晚過後升溫，激進獨立團體「保衛共和國委員會」（CDR）號召在萊雅塔娜大街 （Via Laietana）的警察總部外抗議，高喊「西班牙國旗滾出去，占領部隊都給我滾出去！」眾人還朝鎮暴警察丟擲彈珠、塑膠球等物品；鎮暴警察僅圍繞在總部大樓附近採取守勢，沒有進一步行動。

整起事件的近因為加泰隆尼亞9名獨派領袖，10月14日被西班牙最高法院判處9至13年徒刑，讓脫離西班牙為主流民意的自治區民眾痛批政府對公投結果秋後算帳，進而走上街頭。據指出，14日至20日的遊行期間，共有593人受傷，包括226名警察；西班牙政府最新的統計則顯示警方受傷人數為289人。

▲▼9名加泰隆尼亞獨立運動領袖被判處有期徒刑，引發民眾抗議並與警察發生衝突。（圖／路透）

不過如「保衛共和國委員會」等激進團體的行為也不被多數示威民眾樂見，一名示威者告訴《路透社》，「是時候作下來談了。我認為政府是時候找出解決辦法，因為這整件事看起來沒有盡頭，我們一直在同個點上打轉。我們之所以走上街頭，是因為我們受夠了政府的壓制。」

「我們一直都擁護非暴力，巴塞隆納發生的事情並不能完整反映我們的聲音」，另一名示威者說，「我們這些分離主義者並非暴徒。我們想要自己的國家，我們想要自由。」