2天前興奮PO「快到了！」...19歲越南少女慘死冰櫃　家人見甜笑照崩潰

▲19歲的裴庭雄（Bui Thi Nhun，音譯）疑為英國貨櫃冰屍案死者之一。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

英國貨車發現39具屍體一案震驚全球，埃塞克斯（Essex）警方在26日推翻原先認定死者皆為中國籍的說法，並指出有超過20人拿的是假中國護照，可能為越南籍。也已經有越南家屬懷疑自己的孩子或親人就是冰屍案的受害者，出面訴說他們的故事。



路透社報導，天主教神父鄧友南（Dang Huu Nam）來自義安省的偏遠小鎮安城縣（Yen Thanh），此處位在河內南方約300公里處，他提到，許多死者可能都是來自越南，現在整個區域都陷入悲痛之中，當地教會也已經舉辦了為死者祈福的儀式，「這對我們整個社區來說是一場大災難」。

當地時間26日晚間，安城縣的白色教堂點滿了蠟燭，鄧友南領著超過500名信徒為死者禱告，氣氛哀傷，他在儀式中表示，「我們在此祈求受害者們都得到平靜與正義，我們為39名前往英國的罹難者禱告，他們都是來自這塊土地的人民」。

▲鄧友南領著超過500名信徒為死者禱告。（圖／路透）



鄧友南也表示，已經有許多家屬告訴他，親人們在事發貨車前往英國的同一時間，也正要到英國去，而且目前完全聯絡不到人，推斷可能都已身亡。19歲女子裴庭雄（Bui Thi Nhun，音譯）的幾十名家人就聚在一起替她哀悼，裴庭雄的母親則是難過得無法起身。

裴庭雄的一名表親提到，「她之前說她在法國，正在前往英國的路，那邊有朋友和親戚接應，我們現在只能等待，並希望她不是罹難者之一，但可能性又很高。我們每天都在為他祈禱，我們村落裡面有2個人跟著那個團體」。在裴庭雄的臉書上，事發兩天前有朋友問他「旅程如何」，她還回覆「已經快到了」，10月18日，她則PO出自己在比利時布魯塞爾的照片，寫下「真是美麗的一天」。



另一名疑似罹難者為阮定圖（Nguyen Dinh Tu，音譯），他先前曾在羅馬尼亞與德國非法打工，沒了工作之後，他向妻子求助，湊了1萬1000英鎊（約台幣44萬）後，經由德國前往英國。妻子提到，從10月21日就完全無法聯絡到阮定圖，「我還有大筆債務要還，現在覺得沒有任何希望，什麼事也做不了」。

阮定圖的父親則表示，在英國的親戚告訴他，兒子就在那輛卡車裡面，本來打算要去接人，但卻接到電話指出阮定圖已經死在貨櫃車中，「我沒有任何兒子的消息」。

▲越南民眾為貨櫃冰屍受難者祈福。（圖／路透）

還有一名被認定為罹難者的是26歲女子范思達美（Pham Thi Tra My），她的父母受訪時指出，22日晚間收到女兒傳來的簡訊，內容寫著「爸媽，我很抱歉，我出國沒有成功，我快要死了，無法呼吸」，讓他們非常心痛。

美國的反人口販運團體「太平洋連結」（Pacific Links Foundation）3月公布的一份報告中指出，義安省市越南最窮的省份之一，過去也有許多被賣到歐洲的人口販運受害者來自這裡，而鄧友南指出，其他受害者可能來自隔壁的河靜省（Ha Tinh），當地媒體指出，在今年前8個月裡，就有41,790人外移到別處工作，包含海外。



2016年，河靜省發生嚴重的海洋生態汙染事件，重擊了漁業與觀光業，當地政府和環團指控罪魁禍首是台塑河靜鋼鐵。