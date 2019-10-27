　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萬丹韓家軍音樂趴　李四川轟綠「連路平都做不好」：還要給他執政嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲由萬丹韓家軍與韓國瑜屏東縣競選總部等共同發起的「光輝十月 光復節音樂趴活動」26日晚上進入最高潮，吸引大批人潮，場面熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲由萬丹韓家軍與韓國瑜屏東縣競選總部等共同發起的「光輝十月 光復節音樂趴活動」26日晚上進入最高潮，吸引大批人潮，場面熱絡 ，圖／李四川致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由萬丹韓家軍、洪宗麒鄉代、前立委蘇清泉、李香蘭議員、萬丹鄉民眾服務社理事長林育先與韓國瑜屏東縣競選總部共同發起的「光輝十月 光復節音樂趴活動」26日晚上進入最高潮，高雄市副市長李四川、台北縣前縣長周錫瑋、屏南地區立委參選人周佳琪等人均到場，吸引超過2000人參與，場面熱絡。

▲由萬丹韓家軍與韓國瑜屏東縣競選總部等共同發起的「光輝十月 光復節音樂趴活動」26日晚上進入最高潮，吸引大批人潮，場面熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼蘇清泉致詞；王進士、李四川、林育先（左到右）。

▲由萬丹韓家軍與韓國瑜屏東縣競選總部等共同發起的「光輝十月 光復節音樂趴活動」26日晚上進入最高潮，吸引大批人潮，場面熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這場光復節慶祝晚會暨煙火秀，26日晚會由萬丹鄉民眾服務社理事長也是國民黨屏東縣黨部前書記長林育先與萬丹女兒李品蓁聯合主持；與會人員有高雄市副市長李四川、台北縣前縣長周錫瑋、前立委蘇清泉、立委參選人周佳琪、韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士、中央黨部文傳會副主委林江釧、中央委員謝坤宏、徐正文、張進福、萬丹鄉代李奇萬、徐銘言、李建霖、洪宗麒、國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕、萬丹鄉農會理事長黃正長、總幹事張枝烈與多位村長等人。

▲周錫瑋致詞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲周錫瑋致詞。

小琉球出身的高雄市副市長李四川代表韓國瑜致詞表示，自己都拿槌子，不會拿麥克風，腳踏實地做事情，每天都在加油，加的是柏油，在去年12月時，一個他不認識的韓國瑜拜託他南下高雄打拚，他才發現他已北漂42年，這陣子常有計程車司機或汽車駕駛，向他反應，他們不知道原來路可以鋪得這麼平，每台車開起來都像賓士一樣舒適；而路平燈亮水溝通，是政府的基本工作，如果有個政黨執政二十幾年，都做不好，你們還要給他執政嗎？群眾一致回應「不要」。

前立委蘇清泉致詞表示，感謝大家去年縣長選舉的支持，雖然拿到21年來國民黨在縣長選舉最高得票數，但是仍然是輸，但是他從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，他向現場鄉親拜託總統堅定支持韓國瑜、屏北立委支持葉壽山、屏南立委支持周佳琪，重返執政，才能撥亂反正。

韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士致詞時表示，韓國瑜市長請假後，第一個行程就從屏東鵝鑾鼻出發，三天他都陪在身邊，所到之處，都是熱情的支持者與鄉親，他感覺熱情無比，也不禁覺得民調都是假的，民心才是真的，氣勢如虹，也希望大家一定要有信心，一起努力送韓國瑜進入總統府，為大家服務。

人稱虎哥的台北縣前縣長周錫瑋到場助講，細數蔡政府最近的荒腔走板的施政，呼籲現場的支持者，機會只有一次，就是明年1月11日，支持韓國瑜當總統，經濟才會好，施政才能接地氣，他特別指出韓國瑜在立委卸任後，他十幾年來都在基層生活，他深知基層民眾的問題與需求，支持韓國瑜，台灣才有未來！

屏南立委參選人周佳琪也向現場鄉親拜託，對於高鐵南延屏東的議題，她認為重大建設宣布前，應該要有公聽會或說明會。主張高鐵到潮州，因屏東地形狹長，潮州接近中心，往東往北到山區原鄉，往西往南到海線，週邊接駁及觀光產業均可及，對屏東城鄉均衡發展較佳，且高鐵延展全台才有發展性。唯有支持在地的女兒，才能為地方發聲，爭取最適合的重大建設，帶動地方發展！

最後，在林育先帶領下，大家齊聲為韓國瑜與屏南周佳琪、屏北葉壽山喊凍蒜，展現團結氣勢，期望明年總統與立委選舉，打出漂亮的全壘打，高票當選！

ET快訊
韓國瑜喊「免費遊學1年」　實踐教授：一家四口年繳2.4萬付到
2週鏟肉2kg！日本超夯「地瓜減肥3吃法」營養師激推：早上吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜提「1年免費出國交換」　陳其邁酸：沒有常識！

影／韓國瑜一臉凝重：我絕不是吹牛！嗆蔡英文「好好傾聽」：到底誰在跳票？

丁守中同意卓榮泰「棄保說」　柯文哲酸：我促使藍綠合作

頻失言釀臉書退讚潮！柯文哲：我還是那樣　想講什麼就講什麼

萬丹韓家軍音樂趴　李四川轟綠「連路平都做不好」：還要給他執政嗎？

專訪／Z9神龍出征！吳達偉走出網路世界　一步一腳印接觸人群

林飛帆「哽咽」駁投靠　柯文哲酸：觸及心裡最慚愧的地方

專訪／Z9吳達偉力推囤房稅！柯文哲：一例一休「廢話一定要修」

韓國瑜交換生政見糗了！　教部笑「征服宇宙級別」：經費多年度預算800億元

韓國瑜喊「免費遊學1年」　實踐教授：一家四口年繳2.4萬付到死

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

聲林生存週記ep10／玖壹壹唱不贏蕭敬騰.林宥嘉...要比幽默！　戴佩妮.梁文音出道後「幾乎沒單身過」

韓國瑜提「1年免費出國交換」　陳其邁酸：沒有常識！

影／韓國瑜一臉凝重：我絕不是吹牛！嗆蔡英文「好好傾聽」：到底誰在跳票？

丁守中同意卓榮泰「棄保說」　柯文哲酸：我促使藍綠合作

頻失言釀臉書退讚潮！柯文哲：我還是那樣　想講什麼就講什麼

萬丹韓家軍音樂趴　李四川轟綠「連路平都做不好」：還要給他執政嗎？

專訪／Z9神龍出征！吳達偉走出網路世界　一步一腳印接觸人群

林飛帆「哽咽」駁投靠　柯文哲酸：觸及心裡最慚愧的地方

專訪／Z9吳達偉力推囤房稅！柯文哲：一例一休「廢話一定要修」

韓國瑜交換生政見糗了！　教部笑「征服宇宙級別」：經費多年度預算800億元

韓國瑜喊「免費遊學1年」　實踐教授：一家四口年繳2.4萬付到死

2天前興奮PO文「快到了」...19歲越南少女慘死冰櫃　小鎮500人哀悼

39死貨車廂屍案遭中國列「可能危險消息」　CNN連線…當場跳黑切斷訊號！

謝忻爆「搭上馬來西亞小鮮肉」　貼身合照曝光「11月見」露端倪

波多野結衣「左腳骨折」結束台中活動急就醫！　輪椅綁繃帶照曝光

聰明的，就來這裡保養！Skoda「全台最大」竹北展示中心盛大開幕

央視批CNN冰屍案「把人命當政治工具」：欠39死者家屬＋中國人一個道歉

3徵兆恐是乾癬性關節炎作亂　醫：提防關節變形謹記336

圈內友人爆「許維恩短命戀」：很明顯被利用！　呂銳鬆口給答案

一年四季都可以吃火鍋！2019年最多人吃的火鍋你還漏了哪家？

獨家／蔡瑞雪淚崩！赴韓發展「父冷眼告別」　2年後收手寫信吐心聲

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

韓國瑜喊免費遊學　教授：一家年繳2.4萬

教部：韓國瑜交換生經費「征服宇宙級別」

紓解澎湖交通　韓國瑜：離島支援

韓國瑜不敢承諾　自嘲：我長得很傻嗎

交換學生費用轉彎！　韓國瑜改口付1/2、1/3

韓國瑜現身新竹?　結果超烏龍

小英論文風波　陳水扁：選前一定不會開庭

韓抵澎湖開座談會：講的越麻辣越好

黃昭順提高鐵進高雄市區　蘇貞昌一句話反擊

韓國瑜：我當總統，大學生國外遊學1年

柯文哲：一例一休「一定要修」

郭台銘曬當兵照　網友直言跟男藝人超像

柯文哲酸投靠　林飛帆反擊：我選擇的是支持人權的民進黨

林飛帆哽咽　柯：心裡最慚愧的地方

更多熱門

相關新聞

陳其邁酸韓國瑜：沒有常識！

陳其邁酸韓國瑜：沒有常識！

國民黨總統參選人韓國瑜25日表示，如果當上總統，一定會鼓勵大學生4年、研究生3年中要有一年去國外交換，所有經費他會想辦法解決，引發不少爭議。對此，過去與韓國瑜競爭高雄市長寶座的行政院副院長陳其邁26日批評，這真是沒常識，也不了解教育系統。

屏東男突昏厥　中樞低溫治療法搶回一命

屏東男突昏厥　中樞低溫治療法搶回一命

紓解澎湖交通　韓國瑜：離島支援

紓解澎湖交通　韓國瑜：離島支援

韓國瑜不敢承諾　自嘲：我長得很傻嗎

韓國瑜不敢承諾　自嘲：我長得很傻嗎

韓抵澎湖開座談會：講的越麻辣越好

韓抵澎湖開座談會：講的越麻辣越好

關鍵字：

2020大選韓國瑜韓家軍洪宗麒蘇清泉李四川

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

余苑綺化療「一直吐」　李亞萍無助：能怎麼辦

關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「死者國籍逆轉」

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

余苑綺癌症4期住院病床照曝光：我還要看小孩

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面