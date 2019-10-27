萬丹韓家軍音樂趴　李四川轟綠「連路平都做不好」：還要給他執政嗎？

▲由萬丹韓家軍與韓國瑜屏東縣競選總部等共同發起的「光輝十月 光復節音樂趴活動」26日晚上進入最高潮，吸引大批人潮，場面熱絡 ，圖／李四川致詞。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由萬丹韓家軍、洪宗麒鄉代、前立委蘇清泉、李香蘭議員、萬丹鄉民眾服務社理事長林育先與韓國瑜屏東縣競選總部共同發起的「光輝十月 光復節音樂趴活動」26日晚上進入最高潮，高雄市副市長李四川、台北縣前縣長周錫瑋、屏南地區立委參選人周佳琪等人均到場，吸引超過2000人參與，場面熱絡。

▲▼蘇清泉致詞；王進士、李四川、林育先（左到右）。

這場光復節慶祝晚會暨煙火秀，26日晚會由萬丹鄉民眾服務社理事長也是國民黨屏東縣黨部前書記長林育先與萬丹女兒李品蓁聯合主持；與會人員有高雄市副市長李四川、台北縣前縣長周錫瑋、前立委蘇清泉、立委參選人周佳琪、韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士、中央黨部文傳會副主委林江釧、中央委員謝坤宏、徐正文、張進福、萬丹鄉代李奇萬、徐銘言、李建霖、洪宗麒、國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕、萬丹鄉農會理事長黃正長、總幹事張枝烈與多位村長等人。

▲周錫瑋致詞。

小琉球出身的高雄市副市長李四川代表韓國瑜致詞表示，自己都拿槌子，不會拿麥克風，腳踏實地做事情，每天都在加油，加的是柏油，在去年12月時，一個他不認識的韓國瑜拜託他南下高雄打拚，他才發現他已北漂42年，這陣子常有計程車司機或汽車駕駛，向他反應，他們不知道原來路可以鋪得這麼平，每台車開起來都像賓士一樣舒適；而路平燈亮水溝通，是政府的基本工作，如果有個政黨執政二十幾年，都做不好，你們還要給他執政嗎？群眾一致回應「不要」。

前立委蘇清泉致詞表示，感謝大家去年縣長選舉的支持，雖然拿到21年來國民黨在縣長選舉最高得票數，但是仍然是輸，但是他從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，他向現場鄉親拜託總統堅定支持韓國瑜、屏北立委支持葉壽山、屏南立委支持周佳琪，重返執政，才能撥亂反正。

韓國瑜屏東縣競選總部主委王進士致詞時表示，韓國瑜市長請假後，第一個行程就從屏東鵝鑾鼻出發，三天他都陪在身邊，所到之處，都是熱情的支持者與鄉親，他感覺熱情無比，也不禁覺得民調都是假的，民心才是真的，氣勢如虹，也希望大家一定要有信心，一起努力送韓國瑜進入總統府，為大家服務。

人稱虎哥的台北縣前縣長周錫瑋到場助講，細數蔡政府最近的荒腔走板的施政，呼籲現場的支持者，機會只有一次，就是明年1月11日，支持韓國瑜當總統，經濟才會好，施政才能接地氣，他特別指出韓國瑜在立委卸任後，他十幾年來都在基層生活，他深知基層民眾的問題與需求，支持韓國瑜，台灣才有未來！

屏南立委參選人周佳琪也向現場鄉親拜託，對於高鐵南延屏東的議題，她認為重大建設宣布前，應該要有公聽會或說明會。主張高鐵到潮州，因屏東地形狹長，潮州接近中心，往東往北到山區原鄉，往西往南到海線，週邊接駁及觀光產業均可及，對屏東城鄉均衡發展較佳，且高鐵延展全台才有發展性。唯有支持在地的女兒，才能為地方發聲，爭取最適合的重大建設，帶動地方發展！

最後，在林育先帶領下，大家齊聲為韓國瑜與屏南周佳琪、屏北葉壽山喊凍蒜，展現團結氣勢，期望明年總統與立委選舉，打出漂亮的全壘打，高票當選！