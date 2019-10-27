智利總統拋「內閣重組」盼平民怨…百萬人上街吉他大合唱！致敬45年前人民英雄

▲智利大規模示威已經來到第8天。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

智利民眾當地時間25日超過百萬人上街頭示威抗議；已收回「暴徒」定調並道歉的強人總統皮涅拉（Sebastian Pinera）再度出面滅火，坦承政府經濟政策失衡，將改組內閣以彌民怨。一名大學講師在當天上傳影片，街頭擠滿了人，人手上拿著吉他，眾示威者一起大合唱，唱出人民的聲音。

抗爭從來不易

新加坡媒體CNA報導，25日的智利百萬人和平大遊行遍及全國，再次撼動政府；皮涅拉週六（26日）在莫內達宮（La Moneda Palace）發表全國演說，表明將會盡速改組內閣，讓已經進行一週的全國超大規模抗議得以歇停，「我已經通知我所有的部會首長，要重新建構國會內閣以因應這項新的要求。」皮涅拉尚未透露詳細細節及時間點。

▲▼智利總統皮涅拉發表全國演說。（圖／翻攝自臉書Sebastián Piñera）

路透社指出，皮涅拉可能會針對至少9名部會首長進行撤換，包括內政部長、經濟部長、交通部長以及環境部長。智利被視為南美洲最穩定的國家，這次因捷運票價在尖峰時段調漲，漲成比台北捷運還高的票價，點燃收入偏低的智利民眾的怒火，上街要求取消票價調漲，改善經濟政策及提高最低工資。

長達8天的示威活動，從一開始被政府定調為「暴徒」，實施宵禁，到如今政府初步妥協，已經至少19人死亡，超過3000人被捕。

莫忘70年代，莫忘賈拉

1973年，極權獨裁者皮諾切特（Augusto Pinochet）在美國的幫助下，推翻蘇聯撐腰的民選總統阿連德（Salvador Allende），上台組成右翼軍政府，推動經濟發展的同時，強力打擊共產人士。與切‧格瓦拉及阿連德志同道合的賈拉（西語稱哈拉，Víctor Jara），作為知名的智利老師、劇院導演、詩人、歌手以及忠誠的共產黨員，立刻被捕下獄，遭到極端酷刑審訊後被槍決，身中44顆子彈，屍體被扔棄在首都聖地牙哥一處棚區的街上。死法和他的音樂貢獻及理念（和平與愛，以及社會公義）形成強烈對比。

▲▼智利民眾在街頭彈吉他大合唱，向賈拉致敬。（圖／翻攝自維基百科／臉書）

受壓迫的智利人在相隔45年後再度走上街頭反抗政府，聖地牙哥智利大學（西班牙語，Universidad de Chile）的講師摩托（Carla Motto）於26日上傳遊行影片，人們占據了主要大道，手抄一把吉他共同彈奏賈拉的作品《和平生活的權利》（El Derecho de Vivir en Paz）齊聲合唱。摩托也在臉書上寫下，「盡在不言中！向維克多‧賈拉致敬！」

▼智利民眾向維克多‧賈拉致敬！。（圖／翻攝自臉書）

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