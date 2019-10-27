39凍屍移出貨車　越南家屬曝：3車車隊、逾百人一起偷渡進英國

▲英國貨櫃車發現39死。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國貨車發現39具屍體一案震驚全球，埃塞克斯（Essex）警方證實，所有罹難者的遺體都已經被移出貨車外，目前最重要的就是盡速查清死者身分。有疑似罹難者的家屬向英國媒體指出，該貨車只是車隊中的其中一輛，共有超過100名越南移民一起偷渡進英國。

英國《天空報》（Sky News）報導，目前罹難者的身分都還未確認，但疑似死者的親戚指出，裝著39具屍體的貨櫃車只是「偷渡車隊」中的其中一輛，據信，這個隊伍總共有3輛貨車，載著超過100名移民，而其中兩輛車已經抵達目的地，完成偷渡任務，第3輛車因故延遲，也就是事發的這一輛，但延遲的原因以及在哪裡耽擱進度，目前還不清楚。

報導指出，目前還不清楚另外兩輛貨車的地點以及其他細節。來自越南義安省的神父鄧友南（Dang Huu Nam）則指出，他先前就有接到消息顯示，有超過100名越南人要「尋找新生活」，也有部分家屬向他表示，自己的家人是罹難者之一，據信大部分都是來自同一個區域的居民。3

案件的首席調查員警帕斯摩爾（Martin Pasmore）在記者會上26日下午的記這會上指出，目前貨櫃裡面所有的遺體都已經移出，並送到附近的布魯菲爾德醫院（Broomfield Hospital），總共有8名女性與31名男性。而在檢驗了超過500件遺物之後，初步發現至少有20人持有偽中國護照，推翻原先全是中國人的推斷，部分死者可能是越南籍，但目前還無法判斷。

帕斯摩爾表示，多具遺體身上所攜帶的文件和足以證明身分的物品少之又少，警方不要靠指紋辨識、DNA、刺青和傷疤等明顯特徵，才能辨認身分，「現在最重要的就是識別這些罹難者，找到家屬，讓他們能團圓」。他希望擔心死者中有自己親友家屬的民眾，能夠出面指認並配合辦案，也保證警方不會採取任何行動。

目前已經有5名嫌犯被逮捕，其中卡車司機羅賓遜（Morris Robinson）在警方延長拘留超過24小時後，被控犯有過失殺人罪、共謀犯運人口罪，以及協助非法移民和洗錢罪等39項罪名，將在28日出庭。

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