飲料摻藥！男大生「自己來再性侵」辯聖人模式被打臉　被判7年10個月

▲女大生寧寧（化名）被男同學下藥強制性交得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台南地方法院審理一起性侵案件，彭姓男大生到女同學家寫報告，之後假藉外出買飲料之名，在飲料中下藥，等到女同學喝完不醒人事後，對她上下其手，自慰射精後又強制性交得逞。彭男上訴辯稱自慰後「不舉」，但被高等法院法官駁回並判處7年10月徒刑定讞；台南高分院合議庭則判彭須賠女方120萬元。

判決書指出，彭男2018年3月與寧寧（化名）相約，在女方住處寫報告，因寧寧口渴而外出幫忙買飲料，回程中在飲料裡摻入第三級毒品FM2。寧寧喝完飲料後感到頭暈，到床上休息沒多久就昏過去。

彭男立刻上前脫去寧寧內衣褲，撫摸胸部及陰部，並對著寧寧自慰射精；然而彭男沒有就此結束，仍繼續以下體強制性交得逞。

彭男一、二審皆被判7年10月徒刑，不服上訴最高法院，辯稱自慰射精後不舉，所以不認犯下強制性交罪；他的律師也提出身心障礙證明書及診斷證明書，強調原審判決認定彭男在射精後接續的行為，明顯有違「不應期」（俗稱聖人模式，指男性高潮後短暫的性冷感）的常理判斷。

法官則認為「不應期」因人及年齡而異，彭男年輕力盛，不應期的時間理應較短，並究其和寧寧之後的LINE對話紀錄等相關證據，駁回彭男上訴，判7年10月徒刑定讞。

民事方面，彭男遭寧寧及家長以侵害貞操權、性自主決定的自由權，求償200萬元，但因無力支付希望以30萬元賠償，最後被判須償120萬元確定，不可上訴。