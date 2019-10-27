韓國瑜交換生政見糗了！　教部笑「征服宇宙級別」：經費多年度預算800億元

▲韓國瑜雲林傾聽之旅再拋話題。（圖／記者賴君欣攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜25日拋出「大學生、研究生去國外當一年交換生」的口號，隔天旋即又經韓辦改口「政府負擔1/2或1/3」，引來輿論熱議。教育部次長劉孟奇也在26日打臉韓，不論怎麼試算，所需經費都是「征服宇宙級別」。

韓國瑜在跑「雲林傾聽之旅」行程時提出，若當選總統一定大力推動中英雙語教育，並且鼓勵大學生4年、研究生3年的求學生涯中，一定要撥出1年到國外交換學生，「所有的費用，我身為總統的話，我一定會想辦法。」

不過韓辦在26日在新聞稿中提出最新「詮釋」，「投資人才」、「國際培力」、「榮耀返鄉」是韓國瑜提議的初衷，而大學生和研究生出國並非全額補助，經費政府會想辦法負擔1/2或1/3，另可考慮銀行優惠貸款，再加上排富條款等條件，若想好配套措施，並大力施行，會是很大亮點。

劉孟奇接受《中央社》電訪時表示，已認真幫韓國瑜試算過「交換生政策」所需經費，全送出去一年要花3200億元，比教育部約2400億元的年度預算還要多800億元；若半額補助則需1600億元，也比國教署約1000億元的年度預算還多。

對於韓辦新聞稿提到的500億元，劉孟奇表示，這金額也是3個高教深耕計畫的經費總和，「不論怎麼試算，經費需求都是征服宇宙級別。」