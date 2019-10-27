　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北東「變天時間曝光」降5度　彭啟明：鋒面可能接近、有機會成颱

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局預報員陳伊秀說，菲律賓東方海面有些擾動訊號，強度有沒有機會發展成颱風，周一、周二是關鍵時間點。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，鋒面可能在周一（28日）接近，周一到周二（29日）北部、東半部下雨機率可能會增高一些、有些陣雨；預計本周有颱風會慢慢生成，但目前變數還很多。根據氣象局預報，北部周一高溫還有29度，周二高溫僅24度，降了5度之多。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今（27日）天氣和26日差不多，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區降雨機率稍微高一點，雨仍比較零星，其他地區為多雲到晴。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，未來一周受到東北風影響，降雨偏向東半部、基隆北海岸和大台北山區，有時候雨多、有時候雨少；目前模式反應周六（11月2日）、周日（11月3日）會稍微比較多，但因是後期、7天的預報有不確定性，還要再觀察。

陳伊秀提醒，周二、周三東北風較強，北部、東半部降雨機率提高，但雨區仍集中在基隆北海岸、宜蘭和大台北山區，屆時因下雨，北部高溫僅24、25度，整天比較涼，宜蘭約26度，中南部仍有30到31度；至於未來一周低溫，各地約20到23度。

▼北部周二高溫降5度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明26日表示，鋒面可能在周一接近，周一下半天到周二，可能在北部和東半部下雨機率會增高一些，水氣比較多，可能會有些陣雨； 預計有些擾動往菲律賓方向走，可能本周有機會颱風會慢慢生成，預計到南海對台灣沒什麼影響，但變數還很多。

對此，陳伊秀指出，有鋒面訊號位置偏在北部海面，水氣都在海面上，鋒面過後的東北風較強， 降雨機率才提高；菲律賓東方海面有些擾動訊號，強度有沒有機會發展成今年22號颱風「麥德姆」，周一、周二是關鍵時間點，還要再觀察，但不管有沒有成颱就是一個大低壓帶的擾動，預計將通過菲律賓進入南海，對台灣無影響。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

ET快訊
關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「20名死者持偽中國護照」　司機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵台北、基隆車班發「防狼噴霧」　路警、列車長這樣說

北東「變天時間曝光」降5度　彭啟明：鋒面可能接近、有機會成颱

她公開男友暴力卻被網罵「活該被打」！Me too運動3週年必看

台北同志遊行「觀音下凡」！腳踩蓮花高速飄移　路人回頭全看傻

讓肺癌病友不孤單　奇美醫學中心辦病友會強化抗癌正能量

快訊／三重廟會放煙火！煙霧遮駕駛員視線　松山機場20航班遭延誤

外送員打翻飲料「灑一地」快閃！大樓管理員叫住人...被回嗆傻眼了

快訊／不明人士施放「信號彈」！　松山機場緊急停止9航班起降

遊行破20萬人　挺同團體：性平教育要繼續，同志教育不能停

把握周日好天氣！「北東變天」時間點曝光　南台灣溫差達10°C

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

英國凍屍案6越南籍家屬崩潰找人　疑罹難女孩最後訊息：媽我要死了

不滿車上沒位子！女開直播痛罵　「生小孩很無恥」禁止孕婦坐捷運

韓國瑜開支票：只要當總統，大學生國外遊學1年「費用我想辦法」

貓貓緊抱「身旁情人」...主人手一伸　霸氣宣示主權：不准碰我的柴柴！

台鐵台北、基隆車班發「防狼噴霧」　路警、列車長這樣說

北東「變天時間曝光」降5度　彭啟明：鋒面可能接近、有機會成颱

她公開男友暴力卻被網罵「活該被打」！Me too運動3週年必看

台北同志遊行「觀音下凡」！腳踩蓮花高速飄移　路人回頭全看傻

讓肺癌病友不孤單　奇美醫學中心辦病友會強化抗癌正能量

快訊／三重廟會放煙火！煙霧遮駕駛員視線　松山機場20航班遭延誤

外送員打翻飲料「灑一地」快閃！大樓管理員叫住人...被回嗆傻眼了

快訊／不明人士施放「信號彈」！　松山機場緊急停止9航班起降

遊行破20萬人　挺同團體：性平教育要繼續，同志教育不能停

把握周日好天氣！「北東變天」時間點曝光　南台灣溫差達10°C

女明星搶著曬！寶格麗跨界合作攜手Alexander Wang打造限量聯名包款

台鐵台北、基隆車班發「防狼噴霧」　路警、列車長這樣說

土撥鼠張大眼嘴...「驚嚇躲狐狸照」獲獎！攝影師曝：最後被吃掉了

韓國瑜交換生政見糗了！　教部笑「征服宇宙級別」：經費多年度預算800億元

北東「變天時間曝光」降5度　彭啟明：鋒面可能接近、有機會成颱

彩妝師分享3 Tips救救妳的乾唇　唇況再糟都能變身激美唇

關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「20名死者持偽中國護照」　司機被控39罪名

蠢哥迎戰蟑螂...霸氣送「一支番仔火+汽油」！下秒炸毀花園漫黑煙

她公開男友暴力卻被網罵「活該被打」！Me too運動3週年必看

快訊／39具冰屍「送去屍檢」追查手機！英警改口：目前無法猜測死者國籍

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

生活熱門新聞

要迎娶了！新娘「神秘儀式」夫看傻

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

松機「一張伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

成吉思汗開館遭恐嚇！館長怒嗆：台中沒王法嗎？

獨／北大校慶　同運學生升彩虹旗

爽扛最後1箱羊肉爐　她結帳氣炸…被偷了

12月去大阪！選廉航機票秒破萬　網曝關鍵

不起眼早餐店天天爆滿　網一看菜單懂了

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光

萬聖節神妝！紅唇女「頭180度翻轉」

同志遊行「觀音下凡」 腳踩蓮花高速飄移

外送員打翻飲料　管理員叫住竟被嗆

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

更多熱門

相關新聞

氣象局曝「北東變天」時間點！

氣象局曝「北東變天」時間點！

最近都是穩定晴朗的好天氣，要好好把握周末出門玩！中央氣象局預報員王品翔表示，未來一周仍持續受東北風影響，尤其下周二至周六（10月29日至11月2日）會稍稍增強，北部、東半部等迎風面雨勢較為明顯，高溫約27至29度、低溫21度；中南部天氣雖然穩定，仍須留意日夜溫差大，高溫約31度、低溫21度。

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光

第22颱風「麥德姆」可能生成？模擬路徑曝光

下週「鋒面尾端掠過北台灣」　大幅降溫有雨

下週「鋒面尾端掠過北台灣」　大幅降溫有雨

半天炸1月雨量　千葉縣4死2失蹤

半天炸1月雨量　千葉縣4死2失蹤

周末好天氣！這天北東轉雨降4°C

周末好天氣！這天北東轉雨降4°C

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲彭啟明陳伊秀鋒面颱風

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

2女拍照墜愛河！被拉上岸狂吐趴地

余天堅忍淚水5天崩潰　李亞萍雙手顫抖「哭出嗚啊聲」

余苑綺化療「一直吐」　李亞萍無助：能怎麼辦

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

余苑綺癌症4期住院病床照曝光：我還要看小孩

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

39冰屍翻案？　越南14家屬報失蹤

馬俊麟消失22天劇情大逆轉！他只穿內褲60秒片曝

信和女兒生母愛恨遭挖！未婚懷孕分手全因他愛花錢

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

19歲員工躲公司煮飯　原因超鼻酸

要迎娶了！新娘「神秘儀式」夫看傻

更多

最夯影音

更多
李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器

李友廷超罩神助攻學弟妹！　9m88誇楊碧琪：妳的聲音就是武器
屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

屁孩首次嘗試抒情Rap《14》獲高度肯定　林宥嘉驚訝「我覺得這首歌會紅」

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

萬華員警穿制服「騎公務車載女友」　攔路人嗆：看什麼看！他氣炸PO網

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

罹患阿茲海默症連家人都記不得！　老母親抱乖孫...驚喜唱她最愛童謠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面