北東「變天時間曝光」降5度　彭啟明：鋒面可能接近、有機會成颱

▲氣象局預報員陳伊秀說，菲律賓東方海面有些擾動訊號，強度有沒有機會發展成颱風，周一、周二是關鍵時間點。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，鋒面可能在周一（28日）接近，周一到周二（29日）北部、東半部下雨機率可能會增高一些、有些陣雨；預計本周有颱風會慢慢生成，但目前變數還很多。根據氣象局預報，北部周一高溫還有29度，周二高溫僅24度，降了5度之多。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今（27日）天氣和26日差不多，基隆北海岸、宜蘭和大台北山區降雨機率稍微高一點，雨仍比較零星，其他地區為多雲到晴。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，未來一周受到東北風影響，降雨偏向東半部、基隆北海岸和大台北山區，有時候雨多、有時候雨少；目前模式反應周六（11月2日）、周日（11月3日）會稍微比較多，但因是後期、7天的預報有不確定性，還要再觀察。

陳伊秀提醒，周二、周三東北風較強，北部、東半部降雨機率提高，但雨區仍集中在基隆北海岸、宜蘭和大台北山區，屆時因下雨，北部高溫僅24、25度，整天比較涼，宜蘭約26度，中南部仍有30到31度；至於未來一周低溫，各地約20到23度。

▼北部周二高溫降5度。（圖／氣象局）

彭啟明26日表示，鋒面可能在周一接近，周一下半天到周二，可能在北部和東半部下雨機率會增高一些，水氣比較多，可能會有些陣雨； 預計有些擾動往菲律賓方向走，可能本周有機會颱風會慢慢生成，預計到南海對台灣沒什麼影響，但變數還很多。

對此，陳伊秀指出，有鋒面訊號位置偏在北部海面，水氣都在海面上，鋒面過後的東北風較強， 降雨機率才提高；菲律賓東方海面有些擾動訊號，強度有沒有機會發展成今年22號颱風「麥德姆」，周一、周二是關鍵時間點，還要再觀察，但不管有沒有成颱就是一個大低壓帶的擾動，預計將通過菲律賓進入南海，對台灣無影響。

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