蠢哥迎戰蟑螂...霸氣送「一支番仔火+汽油」！下秒炸毀花園漫黑煙

▲巴西男除蟑螂,直接把花園炸了。(圖/翻攝自推特)

記者錢玉紘/綜合報導

害怕蟑螂不分男女老少,巴西有一名男子因為家中被大量蟑螂入侵,多到不知道怎麼辦,於是他突發奇想直接拿賞蟑螂汽油跟一支「番仔火」,沒想到反而把自己的院子給炸了,整個場警都被家中監視器錄下,意外在網路上爆紅。



據《紐約郵報》報導,48歲的施米特茲(esar Schmitz)住在巴西南部的埃內阿斯馬基斯(Enéas Marques),由於家中的花園被大量蟑螂入侵,他突發奇想要直接正面對決。家中監視器的畫面可以看到,10月18日當天,他在花園中挖了一個洞,淋上汽油之後,把點燃的火柴丟進去,旁邊地板上還真的可以看到蟑螂在爬。

沒想到下一秒,整個花園直接爆炸,到處都是煙灰,他的兩隻狗被嚇歪,立刻跑走。幸好,沒有他當時站得比較遠,狗狗也及時逃跑,都沒有受傷。

施米特茲回憶,他的老婆常常抱怨太多蟑螂入侵花園,希望可以一次把蟑螂全部除掉,他才會想出這一招,「我完全不知道會發生這樣的事情,我們真的很幸運,只有花園毀了而已,我如果站近一點,或是被炸飛的桌子打到我的話,可能就會造成傷亡了」。

現在施米特茲正著手重建徹底毀壞的花園,意外的是,蟑螂太多的問題的確也順利解決了。這支爆炸片在推特上爆紅,網友回應,「在做蠢事之前,拜託先把狗狗移走啦」、「最好笑的是他先轉頭看房子裡,好像在看老婆有沒有發現」,不過,當地警方也正在調查是否有危害公共安全的疑慮。

Dude went to the Yosemite Sam school of how to deal with critters. pic.twitter.com/40ElxsFPem