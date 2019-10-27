蠢哥迎戰蟑螂...霸氣送「一支番仔火+汽油」！下秒炸毀花園漫黑煙

▲巴西男除蟑螂，直接把花園炸了。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

害怕蟑螂不分男女老少，巴西有一名男子因為家中被大量蟑螂入侵，多到不知道怎麼辦，於是他突發奇想直接拿賞蟑螂汽油跟一支「番仔火」，沒想到反而把自己的院子給炸了，整個場警都被家中監視器錄下，意外在網路上爆紅。



據《紐約郵報》報導，48歲的施米特茲（esar Schmitz）住在巴西南部的埃內阿斯馬基斯（Enéas Marques），由於家中的花園被大量蟑螂入侵，他突發奇想要直接正面對決。家中監視器的畫面可以看到，10月18日當天，他在花園中挖了一個洞，淋上汽油之後，把點燃的火柴丟進去，旁邊地板上還真的可以看到蟑螂在爬。

沒想到下一秒，整個花園直接爆炸，到處都是煙灰，他的兩隻狗被嚇歪，立刻跑走。幸好，沒有他當時站得比較遠，狗狗也及時逃跑，都沒有受傷。

施米特茲回憶，他的老婆常常抱怨太多蟑螂入侵花園，希望可以一次把蟑螂全部除掉，他才會想出這一招，「我完全不知道會發生這樣的事情，我們真的很幸運，只有花園毀了而已，我如果站近一點，或是被炸飛的桌子打到我的話，可能就會造成傷亡了」。

現在施米特茲正著手重建徹底毀壞的花園，意外的是，蟑螂太多的問題的確也順利解決了。這支爆炸片在推特上爆紅，網友回應，「在做蠢事之前，拜託先把狗狗移走啦」、「最好笑的是他先轉頭看房子裡，好像在看老婆有沒有發現」，不過，當地警方也正在調查是否有危害公共安全的疑慮。