關鍵第5人落網！英貨櫃凍屍案「20名死者持偽中國護照」　司機被控39罪名

▲英國貨櫃車冰屍案，事發經過簡圖。（圖／記者錢玉紘製）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國貨櫃卡車凍屍案傳出最新進展，警方從原本斷定39名全為中國籍的死者，改成至少20名越南籍持有偽中國護照；檢警也在案發第5天對25歲北愛爾蘭卡車司機提出39項指控。另外，警方也逮捕涉案關鍵第5人，並繼續拘留原先4名嫌犯。

遇難者國籍逆轉

綜合CNN、BBC報導，埃塞克斯（Essex）警方在26日的記者會中表示，檢查39具遺體超過500件遺物之後，發現至少有20人持有偽中國護照，推翻原先中國籍偷渡客占多數的認定。警方重新對死者國籍的判斷採取開放態度，認為涉入的犯罪規模或許更大，主導調查案件的帕石摩爾（Martin Pasmore）表示，「我們現在無法推測死者的國籍」。

帕石摩爾表示，遺體目前都在布魯姆菲爾德醫院（Broomfield Hospital）進行驗屍，但其中多具遺體身上所攜帶的文件和足以證明身分的物品少之又少，讓警方不得不倚賴指紋辨識、DNA，以及刺青和傷疤等明顯特徵，配合其他所有物進行身分識別。他希望擔心死者中有自己親友家屬的民眾，能夠出面指認並配合辦案，但這些人可能因為過於害怕而不敢站出來，因此保證警方「不會採取任何行動」。

▼越南人權團體曝光失蹤26歲女子范思達美的照片和對話截圖，稱她可能在英國貨櫃箱屍案中喪命。（圖／翻攝自Twitter／@HoaNghiem3）





▲英國民眾為39名死者發起守夜活動。（圖／路透）

埃塞克斯警方會盡快查明死者身分，但由於39具遺體是當地史上最大規模的死者身分識別案件，每人都有一袋的衣服和遺物，總和超過500件物品，因此仍需要一段時間。

與此同時，9戶越南河靜省家屬以及5戶義安省家屬已向越南警方通報親人失蹤，包括先前傳出的范文辛、阮氏芳夫妻的26歲女兒范思達美，越南籍失蹤人口的通報數與英國警方的調查相似。

英國越僑團體VietHome指出，已經收到將近20名失蹤者的照片，年齡在15歲至45歲之間。

北愛爾蘭25歲「好人」司機被控39項罪名

來自克雷加文（Craigavon）的Scania卡車司機羅賓遜（Morris Robinson）負責拖運該冷凍櫃，在車頭和貨櫃對接駛離30分鐘後報案。他聲稱打開貨車是為了檢查文件，卻發現裡頭疊滿39具屍體，屎尿滿地，門上還有許多血手印，當時整個人都嚇壞了。

▲▼英國39死案貨車駕駛Maurice Robinson。（圖／翻攝自IG／mo_robinson500）

羅賓遜於案發第一時間被捕，在警方延長拘留超過24小時後，被控犯有過失殺人罪、共謀犯運人口罪，以及協助非法移民和洗錢罪等39項罪名，將在28日出庭。

重大進展對於羅賓遜的父母及親友來說打擊相當大，他們不敢相信平日與人為善的羅賓遜會犯下這種勾當。羅賓遜父母已經趕赴英國，當地市議員先前表示嫌犯家屬是守法公民，希望輿論媒體能夠給予空間。

關鍵第5人落網

英國媒體Sky News報導，一名20歲初頭的男性在愛爾蘭首府都柏林被捕；警方表示，該名男子因為其他事由被傳喚出庭，卻無故未到而被捕，雖然與凍屍案沒有明確關聯，但相關資訊可能會引起埃塞克斯警方的高度興趣。