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快訊／39具冰屍「送去屍檢」追查手機！英警改口：目前無法猜測死者國籍

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▲▼ 英國貨卡載39屍體。（圖／路透）

▲英國貨車發現39具凍死屍體。（圖／路透） 

記者許力方／綜合報導

英國發生貨櫃車39冰屍案逆轉，越南證實有14戶家屬報案親人失蹤，懷疑至少有10人在貨櫃中喪命。埃塞克斯警方持續調查，並於當地時間26日傍晚5時最新聲明，目前有超過500件包含手機的遺物等待識別，探員強調，「目前無法猜測39人的國籍」，希望家屬前往認屍，推進案情進程。

埃塞克斯警方26日召開記者會，表示已經依39項過失殺人、串謀販運人口、協助非法移民和洗錢罪嫌起訴25歲貨車司機羅彬遜，另外還有3人也被控涉嫌過失殺人、販賣人口。

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體，警方證實死者均為中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國39死案貨車駕駛Maurice Robinson。（圖／翻攝自IG／mo_robinson500）

▲貨車司機發現39具屍體遭起訴。（圖／路透、翻攝自IG／mo_robinson500）

英國警方最初認為39名死者可能都是中國籍公民，經冷凍貨櫃偷渡到英國，埃塞克斯警方最新調查指出，目前39具遺體已經從貨櫃中移走，轉送醫院進行屍檢，官員指稱，遇難者身上幾乎沒有攜帶身分證件，因此不得不靠指紋、紋身或傷疤等特徵，並經由首飾、衣物和財產輔助，進一步確認身分。

檢警將盡快查明遇難者身分，並將遺體、遺物返還家人，這次是當地史上最大規模的遇難者身分識別案，埃塞克斯警方指出，39人每人都有一袋衣服、遺物，目前為止已經有超過500件包含手機等遺留物，等待鑑識，仍無法預測確認身分需要花費多長時間。

探員呼籲，目前警方仍對死者國籍持開放態度，希望任何可能有助身分識別的人能前來提出資訊，將會帶領家屬完成認屍，加快進程，「遇難者很有可能是非法移民」，家屬可能因此畏懼，但他承諾，埃塞克斯警方將不會對此採取任何行動。

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