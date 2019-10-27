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不要命！男酒駕騎車還疑吸毒　臉掛鼻涕上快速道路狂飆9公里

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▲▼奚男疑似酒駕還吸毒，狂飆9公里後自撞乖乖就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲奚男被捕後，警方搜索其機車並未找到違禁品。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導
新北市板橋區26日晚間11時許，一名男子騎機車行經大觀路二段19巷與板城路路口時，被警方發現其形跡可疑，準備上前盤查，男子因自己酒駕心虛，竟狂催油門逃逸，不顧警方在後鳴警笛追趕，還一路騎上台65快速道路企圖躲避追緝，狂飆約9公里後，在新莊不慎擦撞到路邊2輛汽車，倒地就逮。男子向警坦承有吸食毒品及酒駕，警方經酒測後，發現其酒精濃度達0.47毫克，訊後被依公共危險罪移送法辦。

▲▼奚男疑似酒駕還吸毒，狂飆9公里後自撞乖乖就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將奚男帶回派出所偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，31歲的奚姓男子因酒駕騎車，發現警方上前心虛落跑，從板橋一路狂飆上台65快速道路躲避追緝，騎了約9公里後，在新莊區新樹路不慎擦撞路邊2輛汽車後倒地，被尾隨在後的警方壓制上銬。奚男被逮後，警方發現其神情恍惚，臉上還掛著鼻涕，進一步詢問下奚男才供稱，當天下午有吸食毒品和喝酒，晚間11時許遇到警方攔查才會心虛逃跑。

▲▼奚男疑似酒駕還吸毒，狂飆9公里後自撞乖乖就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲奚男就逮後臉上還掛著鼻涕。（圖／記者游宗樺翻攝）

遭奚男擦撞的車主說，事發時正在友人的保養廠內聊天，突然聽到碰撞聲出來查看，就看到奚男連人帶車倒在地上，被一大堆警察壓制上手銬，將會設法處理轎車的賠償事宜。

▲▼奚男疑似酒駕還吸毒，狂飆9公里後自撞乖乖就逮。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲停路旁的轎車無辜遭擦撞。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方表示，26日晚間在大觀路發現奚男騎車行蹤可疑，準備攔車盤查時，對方見狀拒檢逃逸，還一路騎上台65快速道路，再從新莊一出口下匝道，一度鑽進小巷躲避追捕，最後在新莊區新樹路擦撞路旁轎車後倒地就逮。奚男經酒測後，數值高達0.47毫克。警方訊後先依公共危險罪偵辦，待驗尿結果出爐後，再判定是否涉及毒駕。

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