台北同志遊行「觀音下凡」！腳踩蓮花高速飄移　路人回頭全看傻

記者柯沛辰／台北報導

第17屆台灣同志遊行26日盛大登場，超過20萬人一同上街高喊「愛無國界」，創下新紀錄。期間處處可見創意裝扮，以國父紀念館前的「仙界三人組」最為吸睛，因為一行人造型華麗獨特，又腳踩利用平衡車自製的「蓮花座」，不僅民眾看得目瞪口呆，更讓大批網友讚嘆「實在太有才了！」

今年遊行如同以往，有不少人盛裝打扮參與，展現自我。期間備受關注的國父紀念館前遇見「仙界下凡」的3名裝扮者，演繹風格獨特的觀音大士，以及隨侍在側的善財童子和龍女，更腳踩蓮花座、七彩祥雲靈活飄移，成功吸引不少路過民眾駐足拍照，連連發出驚嘆。

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▲▼龍女、觀音大士及善財童子，分別腳踩蓮花座、彩雲現身國父紀念館。（圖／江明展授權提供）

影片被PO上網後，在臉書引發瘋傳，還有不少網友留言大讚，「螢幕前笑瘋」、「真．神走位」、「太強大了」、「真的好厲害，很佩服」、「那個仙桃很搶眼」、「天啊我現場居然沒看到」、「太用心，值得跪拜到五體投地」、「有神快拜」、「這真的是今年最棒！」

觀音扮演者、企劃人江明展接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他在團隊中扮演主題發想、統籌的角色，靈感源自於觀音大士最早其實是男性，但後來為了方便傳教，在時間推移下逐漸變成救苦救難、濟世救人的女尊形象，「可看作是最早的性平演繹案例。」

▲江明展扮演觀音大士，也是這次主題發想者。（圖／江明展授權提供）

江明展說，在這個發想下，他決定透過可愛繽紛的「獨角獸色系」來稍微調整色調，重新詮釋主題，有別於古畫傳統，「透過糖果、獨角獸色系更能體現多元性別文化的內涵。」

江明展指出，龍女、善財童子手上拿的情慾道具，也是反映同志族群的一個面向，而之所以搭配可移動的雲彩，是為了還原傳法及訴願的概念，「願所有人權皆能受菩薩保佑。」

台灣領先全亞洲，在2019年成為第一個同婚合法國家。如今同婚專法已上路5個月，第17屆台灣同志遊行規模更勝以往，以「同志好厝邊」為訴求，盼促進社會包容理解，力挺婚姻平權，現場吸引20萬民眾共襄盛舉，也打破過去13萬人參與的紀錄，寫下歷史新頁。

▲善財童子，由威廉扮演，手上仙桃特別搶鏡。（圖／江明展授權提供，下同）

▲觀音大士，由江明展扮演，靈感來自於觀音性別形象的轉變。

▲龍女，由阿男扮演，神情「充滿法喜」。



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