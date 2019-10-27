快訊／英39疊屍「生前狂拍門」貨櫃一排血手印　25歲司機被控39項罪名！

記者董美琪／綜合報導

英國埃塞克斯郡（Essex）貨櫃車39屍案，25歲司機羅賓遜（Morris Robinson，全名Maurice 'Mo' Robinson）於台灣時間27日凌晨左右，被控以39項誤殺及串謀販賣人口罪名起訴，埃塞克斯警方已證實此消息。另外，39名死者恐20名是越南籍，且可能持用偽造中國護照。

來自北愛爾蘭克雷加文（Craigavon）的Scania卡車司機羅賓遜（Maurice Robinson），因貨櫃裡有39具屍體被捕。他將於28日出庭，並將被指控犯有過失殺人罪，共謀販運人口罪，協助非法移民和洗錢罪的共計39項罪名。此案另外還有一名來自北愛爾蘭的48歲男子，一對男女，均為38歲，也因涉嫌誤殺和販運人口罪被捕。

羅賓遜的父母已前往英格蘭給予幫助，當地市議員先前曾表示羅賓遜的家人是守法公民，盼公眾給他們空間。另外《太陽報》稱羅賓遜的女友已經懷孕。

▲越南人權團體曝光失蹤26歲女子照片和對話截圖，稱她可能在英國貨櫃箱屍案中喪命。（圖／翻攝自Twitter／@HoaNghiem3）



英國《貝爾法斯特電訊報》（Belfast Telegraph）表示，他似乎經常開車來往於丹麥、瑞典與英國之間，代表他會開車穿過整個英國。羅賓遜曾在自己的社交媒體上，打扮成牛仔在卡車前拍照，並稱卡車為「極地快車」。

羅賓遜一位朋友向BBC表示，「當他打開貨櫃看到屍體時，完全嚇壞了，任何人都一定會這樣，也因此打電話報案」、「聽說冷凍貨櫃溫度是攝氏-25度，屍體已被凍住了」。

現場除了屍體堆疊，貨櫃門內側還有一排血手印，可以想見他們生前曾拚命拍門呼救，另外有些死者衣衫不整，甚至裸體，「最接近門口的遺體，嘴吐白沫，處於最初階段的死亡僵硬狀態」。

▲英國39死貨櫃車廂屍、凍屍案。（圖／路透社）



埃塞克斯警察局指出，目前無法推測該車輛中所有死者的國籍。不過根據《法新社》報導，若干越南家庭擔心親人是受害者，這些罹難者可能持用偽造的中國護照。

英國當局為查明案情，正在與越南對口機構合作，與越南駐英國大使館商定一種共享指紋的方法，希望這將有助於識別死者身分。埃塞克斯警方呼籲所有可能知道這39名死者的人，挺身而出。

▲英國貨櫃箱屍案。（圖／路透）



英國的越僑團體VietHome指出，目前已收到近20名通報失蹤者的照片，年齡介於15至45歲間。越南阮姓男子Nguyen Dinh Gia數天前接到一名越南男子電話，才得知意外發生，當場悲痛到跌倒在地，他向《法新社》表示，兩週前收到兒子的電話，得知住在法國的20歲兒子，正計畫到英國，希望到當地從事美甲沙龍工作，此趟到英國，還需要花1萬1000英磅（約43萬台幣）。

▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／路透）



另外，可能是死者之一的26歲越南籍女子范思達美（Pham Thi Tra My，譯音），在屍體被人發現前數小時曾傳訊給家人「我要死了，我沒辦法呼吸」。

越南不少人為求改善生活，經常偷渡入境英國，《法新社》報導，2名恐已喪命的越南人都來自貧困的河靜省（Ha Tinh），許多越南非法移民都該省人，因嚮往英國，許多人會在英國的美甲沙龍或大麻種植場工作，希望快速致富，但這次移民悲劇不但釀39死，震撼全球，也已讓39個家庭破碎。

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▲英國埃塞克斯郡一個冷凍貨櫃發現39具屍體。（圖／路透）