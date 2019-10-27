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歹徒搶劫珠寶…被整條街民眾「壓地爆打」　目擊者笑：太瘋狂了

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▲▼歹徒搶劫珠寶…被整條街民眾壓地爆打　目擊者傻眼：太瘋狂了。（圖／翻攝自推特／Chloé Fids）

▲歹徒搶劫珠寶店，被整條街民眾壓地爆打。（圖／翻攝自推特／Chloé Fids）

記者趙蔡州／綜合報導

英國倫敦25日發生一間珠寶店搶案，3名頭戴安全帽、手持大鐵鎚等武器，衝進一間與銀行相連的珠寶店行搶，不過其中1人在逃跑時意外摔倒在地，下一秒就被整條街憤怒的民眾暴打，直到警方趕到將人逮捕。警方表示，他們會繼續追查另外2名同夥的下行蹤，也將調查背後是否有隱藏的竊盜集團。

綜合媒體報導，事件發生在英國倫敦謝珀德布什區（Shepherd's Bush）一間珠寶店。3名頭戴安全帽、手持大鐵鎚的歹徒駕駛箱型車，高速衝入與珠寶店相連的銀行，下一秒3人跑下車破門進入珠寶店行搶，其他路人見狀紛紛拿出手機協助報警。

▲▼歹徒搶劫珠寶…被整條街民眾壓地爆打　目擊者傻眼：太瘋狂了。（圖／翻攝自推特／Chloé Fids）

▲3名歹徒得手後準備從珠寶店逃跑。（圖／翻攝自推特／Chloé Fids）

目擊者拍攝的影片可以看見，3名歹徒得手後從珠寶店逃跑，過程中還用鐵槌破壞店面玻璃，並且揮舞鐵鎚威脅旁邊的民眾不要靠近，不料其中一名歹徒卻在逃跑過程中摔倒，下一秒立刻被整條街憤怒的民眾壓地暴打，直到當地警方趕到現場將人上銬逮捕。

警方表示，他們會持續追查另外2名同夥的下落，也將調查背後是否有隱藏的竊盜集團。目擊者事後也把影片上傳到推特，看著歹徒被民眾包圍暴打的模樣，讓他忍不住調侃「實在太瘋狂了。」

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