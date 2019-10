歹徒搶劫珠寶…被整條街民眾「壓地爆打」　目擊者笑：太瘋狂了

▲歹徒搶劫珠寶店,被整條街民眾壓地爆打。(圖/翻攝自推特/Chloé Fids)

記者趙蔡州/綜合報導

英國倫敦25日發生一間珠寶店搶案,3名頭戴安全帽、手持大鐵鎚等武器,衝進一間與銀行相連的珠寶店行搶,不過其中1人在逃跑時意外摔倒在地,下一秒就被整條街憤怒的民眾暴打,直到警方趕到將人逮捕。警方表示,他們會繼續追查另外2名同夥的下行蹤,也將調查背後是否有隱藏的竊盜集團。

綜合媒體報導,事件發生在英國倫敦謝珀德布什區(Shepherd's Bush)一間珠寶店。3名頭戴安全帽、手持大鐵鎚的歹徒駕駛箱型車,高速衝入與珠寶店相連的銀行,下一秒3人跑下車破門進入珠寶店行搶,其他路人見狀紛紛拿出手機協助報警。

▲3名歹徒得手後準備從珠寶店逃跑。(圖/翻攝自推特/Chloé Fids)

目擊者拍攝的影片可以看見,3名歹徒得手後從珠寶店逃跑,過程中還用鐵槌破壞店面玻璃,並且揮舞鐵鎚威脅旁邊的民眾不要靠近,不料其中一名歹徒卻在逃跑過程中摔倒,下一秒立刻被整條街憤怒的民眾壓地暴打,直到當地警方趕到現場將人上銬逮捕。

警方表示,他們會持續追查另外2名同夥的下落,也將調查背後是否有隱藏的竊盜集團。目擊者事後也把影片上傳到推特,看著歹徒被民眾包圍暴打的模樣,讓他忍不住調侃「實在太瘋狂了。」

This is craaazy!!! Dont mess with the neighbourhood for real!!! #london #shepherdsbush pic.twitter.com/Wqxt1uit84